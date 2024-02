Famoso artista no aguanta el mal momento de Atlético Nacional; avisó a directivos sobre su compra

El malestar de los aficionados se hace evidente y ni ellos mismos ya saben cómo quejarse ante las directivas. Una vez se acabó el juego, a una gran multitud se les vio afuera de las instalaciones del estadio cantado “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

“¿Y no era que con solo sacar a Bodmer se arreglaba todo? Es insólito que le tiren mil centros y pelotas frontales a un equipo paraguayo cuando ellos, por aire, son mejores. Jugaron para ellos todo el tiempo La verdad estos jugadores de @nacionaloficial están bajo sospecha futbolística. Pareciera que ‘juegan’ para profundizar el lío y no para solucionarlo a no ser que sean así de discretos y limitados”, manifestó Carlos Antonio Vélez, de Win Sports.