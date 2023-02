Filtran primera foto del hincha del Tolima tras las rejas después de agredir a Daniel Cataño

El fin de semana hubo bastante acción en la Liga BetPlay, cuando los equipos afrontaron la fecha 4, pero hubo un partido que llamó mucho más la atención. Eso sí, ese juego ni siquiera tuvo el primer movimiento de balón porque no se pudo llevar a cabo.

En el estadio Manel Murillo Toro de Ibagué, Millonarios se presentó para cumplir con el partido ante el Deportes Tolima. Aún no sonaba el pitazo inicial por parte de Wilmar Roldán, cuando de repente un aficionado ingresó a la cancha para propinarle un golpe Daniel Cataño.

El agresor del volante de 31 años fue identificado como Alejandro Montenegro, quien salió corriendo hacia la grada después de golpear al jugador. Pese a su intento de huir, el futbolista lo alcanzó de inmediato para responder con un golpe que lo hizo caer.

Alejandro Montenegro, agresor de Daniel Catao en el partido Millonarios vs. Tolima. - Foto: Captura de pantalla Win Sports

Por fortuna, la situación no pasó a mayores por la pronta reacción de los otros jugadores de Millonarios, como Andrés Llinás al momento de tomar a Cataño para calmarlo. La policía llegó segundos después para controlar a los involucrados.

Después de todo el alboroto, las autoridades escoltaron a esa persona para sacarlo del estadio y llevarlo a la sede de la Fiscalía de Ibagué, donde se conoció que pasó la noche en el calabozo.

En cuestión de horas, así como se conoció su identidad, por las redes sociales se hizo viral una foto de Alejandro Montenegro en la que se le ve tras las rejas con la camiseta del Deportes Tolima.

📸 #LaPostal



Alejandro Montenegro, el hincha del DEPORTES TOLIMA que agredió al volante Daniel Cataño (@danielcatano20), de Millonarios (@MillosFCoficial), está recluido a esta hora en el CTI de Fiscalía de 🇱🇹 Ibagué, tras lo sucedido en el 🏟️ Murillo Toro. pic.twitter.com/Ja1hmJdDHv — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) February 13, 2023

Desde que llegó a Ibagué, Daniel Cataño fue recibido con insultos y muestras de odio por su pasado en el conjunto pijao, pues los hinchas lo culpan de la derrota ante Atlético Nacional en la final del Torneo Apertura 2022, cuando en la vuelta como local desperdició un penalti y vio la tarjeta roja.

Daniel Cataño en el túnel de vestuarios después de ser agredido por un hincha del Tolima - Foto: Captura Dimayor

Su relación con la hinchada del Tolima no terminó nada bien y por eso encontró una nueva oportunidad en el Millonarios del técnico Alberto Gamero. Lastimosamente, su reencuentro con la afición vinotinto y otro no fue el mejor, hasta el punto de protagonizar la imagen de la fecha 4 en la Liga BetPlay I-2023.

Aún no hay pronunciamiento por parte de la Dimayor, máxima entidad del fútbol colombiano que deberá tomar cartas en el asunto e imponer varias sanciones y multas económicas. Cabe recordar que el árbitro Wilmar Roldán expulsó a Daniel Cataño por su reacción contra el hincha que lo golpeó, decisión que generó polémica.

“Yo sé que no es un momento tranquilo, pero debemos tomar una decisión tranquila. Hay no sé, 20.000 o 25.000 hinchas. Solamente uno entró. Ya por eso pregunté y revisamos las imágenes de cómo entró él. No entró con un arma cortopunzante ni nada de eso”, dijo el juez central en el debate, que quedó registrado en la transmisión de Win Sports.

Daniel Castaño iba a estrenar el número 10 tras la salida de Daniel Ruiz. - Foto: Twitter @MillosFCOficial

Al final, después de mucho debatir, hasta con los comisarios de la Dimayor, Wilmar Roldán notificó de manera oficial que el partido quedaba suspendido. Antes de conocerse esa decisión, los jugadores de Millonarios ya habían ingresado al camerino del estadio Manuel Murillo Toro, recinto deportivo en el que fueron agredidos cuando se encontraban en el bus.