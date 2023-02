“Impresentable”: Wilson Morelo, ídolo de Santa Fe, rechazó las agresiones contra Daniel Cataño y Millonarios

El partido entre Deportes Tolima y Millonarios terminó en polémica a raíz de la grave agresión de un hincha contra el volante embajador Daniel Cataño. Justo antes del pitazo inicial, un aficionado identificado con la camiseta del elenco vinotinto burló la seguridad e ingresó a la cancha para darle un golpe en la cabeza al jugador.

La reacción de Cataño fue correr detrás de su agresor y empujarlo por la espalda, hecho que le valió la tarjeta roja. Wilmar Roldán, árbitro del compromiso, intentó mediar para continuar con la celebración del juego; sin embargo, los jugadores de Millonarios se opusieron en señal de apoyo a su colega.

Mientras tanto, en redes sociales, varias de las figuras de la Liga Betplay levantaron su voz de rechazo, entre ellos el goleador y referente de Independiente Santa Fe, Wilson Morelo. “Impresentable lo que acaba de ocurrir en Ibagué, paz en los estadios señores, en general pierde el fútbol colombiano”, escribió en su cuenta de Twitter.

Inmediatamente, los hinchas del cuadro cardenal y seguidores de otros equipos compartieron la opinión del cordobés y le agradecieron por mostrar su solidaridad a pesar de la rivalidad que existe entre los dos equipos más importantes de Bogotá.

“Los que justifican la violencia, ¿todo bien en casa?”, agregó más tarde.

Wilson Morelo marcó doblete en el 3-0 de Santa Fe sobre Águilas - Foto: Dimayor

Incluso Morelo reposteó la opinión de Fernando Uribe, delantero de Millonarios, que también condenó los hechos. “Si no nos unimos ahora como colegas, ¿entonces cuando? Fácilmente, podíamos estar hablando de una tragedia”, dijo el pereirano, que no integró la convocatoria para este partido por la lesión que acarrea desde la pretemporada.

Voces de rechazo en el fútbol colombiano

Juan Fernando Quintero, flamante fichaje del Junior de Barranquilla, fue otro de los que se mostraron sorprendidos con lo que sucedió en Ibagué y envió un mensaje de respaldo para Cataño. “¡Qué triste! Dani fuerza amigo y estoy con vos. ¡Somos más que futbolistas! ¡Somos seres humanos y merecemos respeto!”, clamó el 10.

Adrián Ramos, capitán del América de Cali, se unió a las voces de rechazo y escribió que “es imposible jugar así, no podemos aceptar estos comportamientos”.

Adrián Ramos, capitán del América de Cali. - Foto: Dimayor

Además de lo que sucedió en Ibagué, durante la semana se habían conocido amenazas de muerte en contra del técnico del Once Caldas Diego Corredor y el sábado se presentaron fuertes enfrentamientos entre hinchas del Bucaramanga y bandas delincuenciales en Tolú. Los recientes sucesos han provocado gran preocupación entre los protagonistas del campeonato local.

Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro escarlata, coincidió con la opinión de su capitán. “Agresiones como esta no pueden suceder en los estadios, a esos vándalos hay que sancionarlos con rigor, individuos como este nunca deben volver a pisar un estadio, o acabamos con los vándalos o ellos acaban con el fútbol”, indicó.

El momento exacto en que Daniel Cataño, jugador de Millonarios, es agredido por un hincha del Tolima. - Foto: captura Win Sports

Pero la declaración más aplaudida después del lamentable suceso se dio dentro del campo de juego del Murillo Toro, específicamente por parte de Julián Quiñones, capitán del Deportes Tolima. “No vi bien lo que pasó porque me agarró de espalda, pero dicen que hubo una agresión contra nuestro colega Cataño y son cosas que no deben de pasar, independientemente de lo que haya pasado con el jugador, son cosas del fútbol”, dijo en Win Sports, mientras esperaba la decisión sobre la reanudación del encuentro.

“Creo que hay que marcar un precedente porque han pasado muchas cosas en nuestro fútbol. Por mí está bien que no se juegue el partido, hoy le tocó a Cataño y mañana puede ser uno de nosotros. Para nuestro fútbol esto no nos hace ver bien. Vino mucha gente y niños a acompañarnos y que presencien un acto de estos no es justo. Hay que recapacitar”, agregó.

Quiñones se ganó los elogios de los aficionados e incluso recibió un mensaje de agradecimiento de Millonarios, que le aplaudió su solidaridad con su ahora rival y excompañero en el Vinotinto y Oro.