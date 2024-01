Franco Armani da duro golpe corazón de los hinchas de Atlético Nacional: sorpresivas declaraciones

En los últimos meses se habló fuerte sobre su salida de River y la ilusión de los hinchas de Atlético Nacional se desbordó ante la posibilidad de verlo nuevamente bajo los tres palos del Atanasio Girardot , no obstante, el propio Armani se encargó de bajar de la nube a los más soñadores.

Durante una entrevista con TyC Sports, el guardameta habló claro sobre su futuro y dijo que nunca tuvo en mente irse del cuadro millonario. “Durante el año pasado hubo muchos rumores. Pero ofertas no había ninguna. En mi cabeza siempre quise seguir en River. Me gusta cumplir mis contratos y esa era mi idea este año. Cada año que inicia, me siento bien y cómodo acá. Estoy en el lugar que quiero estar”, sentenció.