Fredy Guarín ofrece disculpas a Millonarios por su salida escandalosa del equipo, contó lo sucedido

SEMANA.: Freddy Guarín, bienvenido a SEMANA. ¿Cómo vio la convocatoria de Néstor Lorenzo para la Copa América?

Freddy Guarín, exfutbolista de la Selección Colombia. (F.G.): Este un equipo que se viene conformando ya hace un tiempo. Un grupo con experiencia y algunos chicos jóvenes, que está funcionando, está dando resultados y está cada vez más compacto. Fluye más el juego de esta selección actual. Muy contento la verdad y yo me ilusiono mucho como hincha con el proceso que tiene este equipo.

SEMANA.: A usted le tocó Néstor Lorenzo como asistente, ¿cómo lo describe y recuerda?

F.G.: Es de admirar lo respeto mucho, es un gran ser humano antes que nada. Admirar, también, por el trabajo que viene haciendo, que es muy completo, tanto al interior como en el campo. Quiero desearle lo mejor en esta nueva Copa América.

Jefferson Lerma hizo parte de la nómina de la Selección Colombia en el amistoso ante España. | Foto: Getty Images

SEMANA.: ¿Quién es el Freddy Guarín de esta Selección Colombia?

F.G.: Son muy tesas las comparaciones (risas), pero me gusta mucho el juego de Kevin Castaño, me encanta. Lo tengo muy presente. Desde hace rato que cuando jugaba en Águilas lo veía a jugar y me parece muy bueno.

SEMANA.: ¿Colombia tiene que ser campeón de la Copa América?

F.G.: Yo creo que tenemos una linda expectativa, una muy buena selección. De un tiempo para acá, venimos creciendo mucho. Llevamos 8 años, si no estoy mal, aproximadamente desde la época de profe Bolillo Gómez, en el que empezó el crecimiento abismal esta selección, que se fue ganando un nombre importante a nivel mundial y un respeto. Entonces yo creo que uno no puede plantearse las cosas de un día para otro. Viene un proceso de la selección muy importante, muy bueno, muy positivo. Hay que ir poniendo las metas importantes, no sé si en esta Copa América, pero conseguiremos algo con esta generación. Me ilusiono mucho porque tenemos una gran selección, un gran entrenador, un cuerpo técnico muy bueno y la motivación de los muchachos, las ganas. Yo sé que ellos están pensando también en levantar en algún momento una Copa América, una Copa del Mundo y ¿por qué no soñar con eso?

Fredy Guarín. | Foto: Semana

SEMANA.: ¿Qué piensa de James Rodríguez y su presente de cara a la Selección?

F.G.: A James o lo admiro mucho, de siempre. Lo conozco como persona, como jugador. Independientemente de como James esté en su actualidad con el equipo, él se pone esa camiseta tricolor y ya sabemos lo que ha demostrado, lo dicen los números, los partidos. No tenemos que dudar, recordemos que James hizo un Mundial extraordinario y repito, cada vez que se puso la camiseta de la Selección Colombia respondió al mil por ciento. Siempre, deseándole lo mejor a él, porque sé que es un líder impresionante. Él inspira dentro de un grupo y las ganas que tiene son muy grandes y eso contagia.

SEMANA.: ¿Y Falcao?, ¿merecía un llamado?

Guarín | Foto: Semana

SEMANA.: Hablemos de Millonarios, ¿Cómo ve la actualidad del proceso Alberto Gamero?

F.G.: Yo lo sigo mucho. A mi Millos lo sigo desde siempre, desde que tuve la posibilidad de vestir la camiseta y ahora más que nunca. Millos nos ha mostrado que todo es posible y que es un equipo que le ha dado rendimiento los jugadores jóvenes, con los de experiencia. El fútbol colombiano nos da esas expectativas de estar muy bien en un semestre y al otro no. Millonarios pasa por eso. Está en cuadrangulares, todavía está ahí, como hincha, esperamos que el club mejore. Ahora, este no es un proyecto de corto, plazo. No es de seis meses, un año. Hay que pensar en grande y a futuro. El trabajo se está haciendo bien, pero se está juzgando al equipo por un semestre.

SEMANA.: ¿Se arrepiente de haberse ido como se fue de Millonarios?

F.G.: De las cosas buenas o malas, más de las malas, uno no se tiene que arrepentir porque son experiencias que se tienen que vivir. Si tengo mucho dolor y no lo he sanado, estoy en ese proceso, porque me duele haber dejado a Millonarios, a mi club. Me duele muchísimo, porque yo estaba con mucha ilusión. Es una experiencia que tenía que vivir de esa forma. Hoy me fortalezco en decisiones no tan buenas que he tomado y trabajo en ellas. Voy atrás para no fallar nuevamente. Millonarios fue una experiencia linda que desafortunadamente no sucedió como yo personalmente quería, como los hinchas querían, como el club quería. Debo decirle a ese seguidor, al presidente, al profe Gamero, a mis compañeros que algunos están todavía ahí, una disculpa porque la verdad era una ilusión que teníamos todos y no la concretamos de la mejor manera. Les mando un gran abrazo y que sepan que lo llevo muy presente fuera del campo.