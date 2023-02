“Fue una humillación”: se destapan las verdades sobre el regreso fallido de Jackson Martínez al Medellín

Andrés Montoya hace parte del círculo de representantes de Jackson Martínez, junto a Gustavo Gallo. Ambos, manejan muchos de los temas futbolísticos del exjugador de la Selección Colombia.

A sus 36 años, el delantero colombiano regresó a Colombia y se estaba entrenando con el equipo de sus amores: el Deportivo Independiente Medellín. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, no todo salió como se esperaba.

“El delantero de 36 años, que por inconvenientes físicos había pausado su actividad profesional en 2020, se incorporó a los entrenamientos del Poderoso desde el 20 de enero de 2023, buscando encontrar su mejor forma física y futbolística para ser parte del plantel profesional del club que lo formó y con el que fue campeón en 2009.”, dijo el equipo azul y rojo en un comunicado oficial.

Los hinchas esperaban ansiosos su anuncio oficial, pero se llevaron una desalentadora sorpresa.

“Tras dos semanas de trabajos, si bien el jugador recibió el aval deportivo y médico que le permitía, bajo condiciones especiales, ser parte del equipo y en las que tanto el club como el jugador trabajaron de manera mancomunada y poniendo de su parte, no fue posible realizar un acuerdo económico que fuera satisfactorio para ambas partes y supliera las condiciones logísticas del traslado del jugador y su familia.”, dijeron en la misiva.

Las críticas no se hicieron esperar. Los hinchas señalaron al jugador por no hacer el esfuerzo económico. Sin embargo, uno de los miembros de su equipo de representantes hizo un live en redes sociales, en el que contó lo sucedido.

Lo primero que aclaró Andrés Montoya fue que Jackson está físicamente apto para competir al máximo nivel y que su grave lesión de tobillo es cosa del pasado. “Jackson pagó un tratamiento carísimo y un entrenador personal para responder al 100 % y no para robarle la plata a nadie”, indicó.

Sin embargo, fue enfático en el tema económico. Le pidió a los críticos de Jackson, hinchas y periodistas, no ser “ignorantes”, recordando que el jugador tiene un buen presente financiero. Según Andrés, pasó unas cifras desde el principio, sin embargo los directivos del Medellín no fueron claros y nunca dijeron que no.

“Pensaron que se iban a encontrar un tullido y con lo positivo que vieron se asustaron”, agregó.

“Tenía claro que si había que poner una cláusula en la que dijera que si recaía en su lesión no cobraría, lo iba a hacer porque no lo necesita”, puntualizó el representante.

Montoya también se refirió a las declaraciones del médico del DIM en los medios de comunicación antioqueños y lo calificó como ¨campaña enrarecida¨. Dejó claro que David González le dio el visto bueno a Martínez.

Así mismo, el ofrecimiento del DIM en la última reunión entre las partes la explicó con una metáfora. “Es como si vendes una Toyota y te quieren pagar como si fuera un Mazda 2. No señores, respeten los ídolos”, indicó.

Pidió a Daniel Ossa y Raúl Giraldo ser claros para la próxima vez. Contó que el sueño de Martínez era retirarse por la puerta grande con el ‘poderoso’, siendo su goleador. Pidió respeto por el jugador y dejar el manoseo por parte de la prensa.

“No pongan a botar escape a nadie. Me indigna hoy que a un ser humano como Jackson, lo estén acabando en la prensa. El comunicado que emitieron desde el DIM da risa”, añadió.

La declaración más álgida la dio cuando habló de las cifras que el ‘equipo del pueblo’ le ofreció al delantero: “Fue una humillación, no sean irrespetuosos con Jackson, no jueguen con los seres humanos. Ustedes ya tenían conocimiento del dinero y lo pusieron en la picota pública. Si no tenían sino esa cifra que ofrecieron porque no lo dijeron desde el inicio”, finalizó.

Jorge Luis Pinto habla del tema

Después del anuncio oficial del Medellín, en las últimas horas se generó un rumor sobre un posible interés del Deportivo Cali en el delantero nacido en Quibdó, Chocó. Ante esto, SEMANA conversó directamente con el técnico del conjunto azucarero para conocer la verdad sobre lo sucedido.

“Yo creo que ya las negociaciones con el Cali se liquidaron, no hay más”, fue la respuesta de Jorge Luis Pinto sobre la posibilidad de contar con Jackson Martínez en su nómina.

El entrenador mundialista manifestó que se van “a quedar con esta gente”, haciendo referencia a los jugadores que ya están inscritos. E indicó que el fichaje de Martínez básicamente no se da por “la situación económica del equipo”, pues no están “para empezar a hacer inversiones” porque “no hay la plata”

El tobillo, una pesadilla

Para entender la situación del chocoano hay que remontarse hasta un partido ante Chile en Santiago por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Después de retirarse del campo al minuto 83, el jugador regresó a España para sumarse al Atlético de Madrid, donde diagnosticaron que se trataba de un esguince.

Aunque Jackson disputó algunos partidos más con el Atlético, las molestias persistían y no pudo ganar la continuidad deseada, razón que en el cuadro ‘colchonero’ tomaron como argumento para aceptar la oferta del Guangzhou Evergrande de China.

El colombiano la rompió en su debut con el club asiático, pero las molestias no se iban y en 2016 tomó la decisión de pasar por el quirófano. Lo que en principio eran seis meses de baja se tornaron en casi dos años, provocando que Jackson no volviera a disputar ningún partido con el Guangzhou y regresara a la acción dos años después de la cirugía, exactamente en septiembre de 2018, cuando saltó al campo con la camiseta del Portimonense.

Después de períodos de continuidad y otros en los que el dolor regresaba, ‘Cha cha chá’ se quedó sin equipo en 2020 y, a pesar de las ofertas, tomó la decisión de retirarse, asegurando, que era la decisión más indicada por todos los problemas que le había causado su tobillo.