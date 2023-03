Gerard Piqué rompió el silencio y habló sobre su retiro del fútbol: confesó qué es lo que más extraña

En una entrevista para el medio El País, el exfutbolista Gerard Piqué, quien además ha sido centro de los medios por su separación con la cantante Shakira, decidió hablar sobre su retiro del fútbol, así como del polémico caso Negreira, entre otros temas como el mejoramiento de su imagen.

Cuando se le preguntó por su separación de Shakira, tema central en la situación actual del exfutbolista y del que ya había hablado en pasados días, afirmó que no iba a opinar más alrededor de ese tema, indicando que buscaba proteger a sus pequeños. “No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, afirmó el deportista.

“Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”, insistió Piqué, afirmando que no hablaría del tema y que durante todo este tiempo está prefiriendo centrar su atención en sus pequeños, Sasha y Milan.

En otros medios, ha opinado lo mismo en días pasados.

Por otro lado, cuando se le preguntó por el caso Negreira, un presunto caso de corrupción sobre el Barcelona, el exfutbolista aprovechó para afirmar que este daba para conspiraciones y portadas, pero que a los jugadores no les entregaban informes sobre los manejos del club.

“A los jugadores no nos pasaban nada. Yo nunca pedía nada. Otros pedían informes del equipo contrario y quizás alguno lo hiciera de los árbitros. Ni idea. A nivel grupal, desde luego, no recibíamos nada. Pero este es un tema que da para conspiraciones y portadas de periódicos. De eso vive el país. Creo que hay que enseñar el porqué de las cosas”, afirmó en su entrevista para el medio citado.

Además, Piqué afirmó en su entrevista que no se arrepiente de haberse retirado del fútbol, aunque detalló que algunas veces extraña los ambientes de los partidos, añadiendo que tiempo atrás de informar su decisión ya estaba buscando nuevos retos para su vida.

“Para nada. Sólo echo de menos la competitividad y los ambientes eléctricos de los partidos en el Bernabéu y en Cornellà. Llevaba muchos años y cada vez me costaba ir a según qué campos. Si me ponían el partido a las cuatro de la tarde, tras comer, con sol… me costaba, tengo que ser honesto. Necesitaba nuevos retos”, indicó Piqué.

¿Cuál es el caso Negreira?

El caso Negreira mantiene al Barcelona de España en el medio de una polémica luego de que quedara al descubierto el pago de 6,6 millones de euros (unos siete millones de dólares) desde 2001 a Dasnil 95, compañía del árbitro José María Enríquez Negreira, antiguo árbitro y exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), por informes sobre temas arbitrales.

Los pagos cesaron en 2018, coincidiendo con la salida de Negreira del CTA, tras la remodelación del organismo como consecuencia del cambio en la presidencia de la Federación Española. El Barça argumentó que fue para recortar gastos. Según El Mundo, Negreira envió entonces un burofax al club catalán el 5 de febrero de 2019 amenazando con revelar un “escándalo”.

Ahora, el diario El País reveló información en la que asegura que la fiscalía de España tomará acciones judiciales y denunciará al club por corrupción, escándalo donde uno de los principales mencionados es el expresidente del equipo José María Bartomeu.

La demanda sería interpuesta por el delito de corrupción en los negocios en modalidad continuada, algo que no sólo afectaría la realidad del cuadro catalán, sino que mancharía la imagen del Barcelona a nivel internacional, equipo que goza de gran prestigio en el planeta.

En el ámbito deportivo, el Barcelona no corre ningún riesgo en España. “No es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas” contra el Barca, explicó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, puesto que “del 2018 al 2023 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos”.

En cambio, no se conocen todavía las posiciones de la Uefa y la Fifa. La RFEF “ha facilitado toda la información de la que dispone” al organismo europeo, que tiene la posibilidad de acudir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

*Con información de AFP.