Los duros castigos que Fifa y Uefa podrían aplicarle al Barcelona por su escándalo arbitral

Al tiempo que deportivamente da muestra de mejora como líder de la liga española, con 8 puntos de diferencia al Real Madrid, el nombre del FC Barcelona se encuentra ‘salpicado’ por un delicado escándalo arbitral, que incluso le podría provocar fuertes sanciones por parte de la Fifa y la Uefa.

Según El Mundo, periódico español, el Barcelona pagó más de 6 millones de euros (6,3 millones de dólares) desde 2001 a José María Enríquez Negreira, antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018, para aconsejar al club sobre cuestiones arbitrales.

El monto es muy superior a los 1,4 millones de euros (1,489 millones de dólares) anunciados inicialmente por los medios españoles, que se habrían pagado entre 2016 y 2018. Cuando el CTA fue reestructurado en 2018 con la llegada de una nueva directiva a la Federación Española y Negreira fue destituido de su puesto, el Barcelona finalizó los pagos, según el expresidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, para reducir gastos.

Joan Laporta, presidente del Barcelona - Foto: AFP

En España los hechos ya han sido prescriptos, lo que implica que el Barcelona no será castigado al menos por la justicia de su país, aunque sí podría serlo si la evaluación de los entes internacionales los encuentran culpables de corrupción o arreglo de partidos.

Si la federación española (RFEF) decide no castigar a los catalanes, la Fifa tiene la potestad de entrar de oficio y aplicarles castigos que podrían ir desde el descenso de categoría o pérdida de puntos en la temporada actual, como le sucedió a la Juventus por un caso de fraude financiero en sus cuentas durante la década pasada.

La Uefa, por su parte, también tiene la potestad de expulsar al Barcelona de sus competencias internacionales, lo que implicaría que, aún estando clasificado, no podría jugar la Champions League en la próxima temporada.

Barcelona venció este domingo 2-0 al Cádiz - Foto: AP

“Mucho daño al fútbol español”

El presidente de la liga española, Javier Tebas, consideró que la investigación en torno a unos supuestos pagos del Barcelona a un exresponsable arbitral está “haciendo muchísimo daño al fútbol español” y proclamó que hay que “investigar hasta el final”.

“Los importes de las facturas, las declaraciones del señor Negreira, el burofax… son indicios que se debía investigar en cualquier ámbito. En el ámbito deportivo están prescriptos, pero en el penal no”, dijo Tebas en rueda de prensa este viernes en Barcelona.

El presidente de la liga se expresó de esta manera tras las últimas revelaciones de prensa sobre esta investigación por unas irregularidades tributarias a una empresa de un exresponsable arbitral por unos supuestos pagos del Barcelona. “No sé si habrán afectado a los resultados, pero por la imagen de la liga, no me gusta. No está bien. Desde luego, la liga no puede estar pasiva con lo que está pasando, con estos indicios que hay en prensa. Hay que aclararlo”, dijo Tebas.

Javier Tebas, presidente de la liga española - Foto: REUTERS

El presidente de LaLiga aseguró que el campeonato español no ha denunciado porque ya lo está haciendo la fiscalía. “Creemos que entorpeceríamos la investigación de la fiscalía”, explicó Tebas, señalando que “si no hubiera investigación de la fiscalía, ya estaríamos denunciando porque las facturas, los importes de las facturas y la declaración de Enríquez Negreira lleva a pensar que hay unos indicios que se debería investigar en cualquier ámbito”.

“La investigación tiene que ir hasta el final”, aseguró Tebas, para el que la situación “está haciendo muchísimo daño al fútbol español”. El presidente de la liga reiteró que la vía penal es la única eventual vía, ya que en el ámbito deportivo no pueden aplicar sanciones contra el Barcelona como entidad por la Ley del Deporte en España sobre asuntos que pierden su vigencia después de los tres años.

Con información de la AFP.