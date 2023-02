Hay esperanza para Nairo Quintana: equipo europeo confirma que lo tiene en carpeta

Nairo Quintana iniciará esta semana una travesía clave para definir su futuro como ciclista profesional. El colombiano llegará a Europa con el objetivo de escuchar ofertas y resolver las dudas que no le han permitido conseguir equipo, luego de la descalificación del Tour de Francia 2022 a raíz del resultado positivo por tramadol.

El Cóndor negó que esté pensando en el retiro y aseguró que quiere volver a competir, pero en Europa. Descartó de una vez las opciones que surgieron en el pelotón nacional como el Team Medellín, que firmó a Supermán López y le puso a Nairo la opción de hacer una ‘dupla’ inédita con otra de las figuras del ciclismo colombiano ante el mundo.

Aunque el excorredor del Arkéa-Samsic tiene un nombre más que ganado en Europa, las trabas de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el presunto ‘veto’ de los equipos integrantes del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) han dificultado que pueda firmar para la presente temporada, que ya se encuentra en plena competencia.

Nairo Quintana, en los Nacionales de Ruta 2023. - Foto: Twitter Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA).

A pesar de ello, Nairo dijo en su rueda de prensa que había algunos equipos interesados en él, aunque prefirió no dar nombres para evitar entorpecer las negociaciones que posiblemente se activen desde este martes 21, cuando el colombiano partirá hacia el viejo continente con la maleta llena de ilusión.

Lo positivo es que ya se han empezado a destapar cartas desde Europa, más exactamente en Italia, donde esta semana se conoció que el Eolo Kometa sí tiene al Cóndor en carpeta, aunque prefieren ver cómo avanza su situación. Fran Contador, hermano del legendario Alberto y directivo de la escuadra italiana, tocó el tema del colombiano en una reciente entrevista para el diario Marca.

Alberto Contador fue panelista de SEMANA en La Ruta durante las tres grandes del 2022 - Foto: Semana en La Ruta

“Para poder tener obtener resultados necesitaremos coger a corredores que estén consagrados y que sepamos que van a ganar ya. Pero también es una cuestión de presupuesto y siempre serán decisiones muy meditadas entre los implicados”, dijo Fran.

Sabido es que el entorno de Contador tiene una gran admiración por Nairo y eso facilita una eventual negociación. Al preguntarle directamente por el corredor de 33 años, Fran no negó que lo tuvieran en mente. “Creo que en todos los equipos continentales profesionales ha salido su nombre en algún momento”, dijo.

La principal ventaja del Eolo es que no pertenece al MPCC, por lo tanto, es autónomo con sus decisiones. “Cuando empezamos en profesionales en 2021 hicimos una evaluación y decidimos que no. No tenemos otro modo de ver el ciclismo que de una manera totalmente transparente, creíble y honesta”, señaló.

A pesar de no estar en el movimiento, confían en la honestidad de todos sus corredores. “No nos lo planteamos de otra manera porque además va vinculado a todo nuestro trabajo de base. Este movimiento entró antes de que llegáramos a la categoría. La UCI no nos ha dicho nada al respecto. No descartamos entrar en el futuro, pero, de momento, no lo hemos hecho”, agregó Fran.

Nairo Quintana en el Mundial de Wollongong 2022 - Foto: Getty Images

La estrategia para conseguir equipo

Nairo sabe que la mayoría de equipos ya se encuentra en temporada y eso dificulta que haya espacio para él, más allá de su gran reconocimiento como ciclista. La estrategia será analizar las escuadras que han puntuado poco en este inicio de la campaña 2023, para entablar comunicaciones que acaben con la espera de un corredor que anhela volver a ponerse un dorsal y un jersey en las principales carreras del World Tour.

A esa idea la respalda lo hecho por Nairo en el Arkéa, donde fue una pieza clave para cumplir el objetivo por el que lo ficharon en 2020. El año pasado, el boyacense ganó dos carreras en el primer semestre, el Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos y de Var, factores claves para el posterior ascenso a la primera división.

Es justamente esa capacidad de ganar títulos y etapas lo que el equipo de Quintana piensa poner sobre la mesa de los directivos, apoyándose además en su amplio palmarés y el reconocimiento, a nivel de marca, que puede ofrecer por la gran cantidad de fanáticos colombianos que le siguen la pista a cada pedalazo.