Nairo Quintana recibió severa respuesta de MPCC: reafirmaron su veto como único corredor sancionado con “dopaje”

La incertidumbre con respecto al futuro del colombiano Nairo Quintana sigue latente en el mundo del ciclismo. El boyacense se ha visto privado de firmar con un nuevo equipo para la temporada 2023 luego de ser sancionado por la UCI sobre el uso de tramadol en el pasado Tour de Francia, competencia donde obtuvo el sexto puesto de la general, pero de la que fue descalificado por esta polémica.

Ante esto, además de la Unión Ciclista Internacional, otro de los entes reguladores que tienen como objetivo que el deporte pedal sea limpio, como lo es el Movimiento por un Ciclismo Creíble, también se ha mostrado estricto con este tipo de casos y ha ‘vetado’ de alguna manera al colombiano de poder encontrar un equipo.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: Getty Images

Bajo este panorama, los rumores con respecto a Nairo crecieron tanto que se habló sobre un posible retiro del deporte. Sin embargo, el colombiano, fiel a su resiliencia, confirmó que no lo hará y buscará la manera de volver a la élite y así competir en las grandes vueltas.

SEMANA consultó fuentes cercanas a Nairo Quintana y confirmó que el próximo martes saldrá del país (21 de febrero) para empezar a ejecutar ese plan que expuso durante la rueda de prensa del mes de enero, cuando confirmó que todavía se siente con capacidad de montar la bicicleta y ponerse un dorsal en las principales competencias del World Tour.

El panorama parece complicado, pues el Movimiento por un Ciclismo Creíble destacó sobre Quintana que “su equipo cumplió con las reglas de nuestro movimiento, ya que el ciclista fue inmediatamente suspendido para competir por su equipo Arkéa-Samsic, que no lo mantuvo en el equipo al final de la temporada”.

Esto se afirmó, luego que en las últimas horas se presentara un informe de este tipo con los 29 casos que se registraron en el año 2022 en el ciclismo, siendo el de Nairo Quintana como el único en el World Tour. El caso del colombiano lo han catalogado como ‘dopaje’, a pesar de que desde entes expertos se dijo que el colombiano nunca ingirió esta sustancia con el objetivo de sacar ventaja sobre sus rivales.

Los 29 casos de dopaje aumentan en 10 la cifra de 2021, resultado que recopila el MPCC por los datos de federaciones, agencias antidopaje, tribunales y artículos de prensa, teniendo en cuenta casos relacionados solo con ciclistas profesionales. La gran mayoría de los casos, 23 de 29, involucraron a ciclistas masculinos. En total, cinco implicados en el ciclismo de pista, uno de BTT, uno de ciclocrós, dos de BMX y otro sin detallar.

Nairo Quintana. - Foto: Getty Images

Indudablemente, Nairo sabe que la temporada ya está en marcha y eso dificulta las cosas, pero prefiere tomar todo con calma, sabiendo que todavía tiene un buen nombre en Europa y una carrera plagada de logros deportivos que lo apoyan para seguir dándole alegrías al país en los próximos años.

Al menos ya demostró en los Nacionales de Ruta que sigue siendo uno de los mejores del pelotón tricolor, luchando mano a mano con ciclistas vigentes en los mejores equipos del mundo como Daniel Martínez (Ineos Grenadiers), Sergio Higuita (Bora Hansgrohe) o Esteban Cháves (EF Education EasyPost).

Nairo Quintana - Foto: Instagram: Nairo Quintana.

Tal como lo dijo en la rueda de prensa a la que convocó a los medios de comunicación, el Cóndor siente que está “en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”.

“Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria o de haber dado lo mejor de mí hasta la meta, quiero esto, lo necesito porque la competencia está en mí”, agregó en su discurso.

“Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala. Pedaleando les recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores, que podemos subirnos a lo más alto del podio”, agregó el pasado 25 de enero en Bogotá.