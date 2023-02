Nairo Quintana viaja a Europa: aquí la verdad de su supuesta reunión con la UCI

Nairo Quintana continúa a la espera de definir su futuro luego de desmentir que estuviera pensando en el retiro como una posibilidad, ante las consecuencias que trajo su descalificación del Tour de Francia por consumo de tramadol. El colombiano visualiza un regreso a Europa con la ilusión de reunirse con directivos y encaminar ese anhelado regreso a competencias.

En los últimos días ha salido a la luz la versión que apunta a que la Unión Ciclista Internacional le cerró las puertas a Nairo para discutir algo referente al polémico caso del año pasado, sin embargo, desde el entorno del pedalista boyacense han pedido cautela para no poner en peligro la relación entre ambas partes.

SEMANA consultó fuentes cercanas a Nairo y confirmó que el próximo martes saldrá del país (21 de enero) para empezar a ejecutar ese plan que expuso durante la rueda de prensa del mes de enero, cuando confirmó que todavía se siente con capacidad de montar la bicicleta y ponerse un dorsal en las principales competencias del World Tour.

Nairo Quintana durante los Nacionales de Ruta 2023 en Bucaramanga - Foto: AFP

El ‘Cóndor’ no buscará que se elimine la sanción, ni que la UCI se disculpe públicamente por sus declaraciones, sino que la relación se mantenga en buenos términos después de todo lo que causó el enfrentamiento ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en octubre.

Además, Nairo estará de viaje para gestionar sus proyectos personales y de paso ver qué posibilidades reales existen en el mercado a este punto, teniendo en cuenta que la temporada ya está lanzada y son pocas las escuadras que tienen espacio libre en su nómina, más allá de la innegable trayectoria y palmarés que respalda al colombiano campeón del Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España 2016.

David Lappartient, presidente de la UCI, ha sido claro con sus palabras sobre el caso de Nairo - Foto: AFP // Getty Images

En el entorno del ciclista colombiano no descartan que pueda haber contactos con la UCI o con el Movimiento por un ciclismo creíble (MPCC), pero de eso se encargará el propio Nairo cuando ya esté en suelo europeo y reúna las primeras sensaciones del paso a seguir para continuar como ciclista profesional.

Indudablemente, Nairo sabe que la temporada ya está en marcha y eso dificulta las cosas, pero prefiere tomar las cosas con calma sabiendo que todavía tiene un buen nombre en Europa y una carrera plagada de logros deportivos que lo apoyan para seguir dándole alegrías al país en los próximos años.

Al menos ya demostró en los Nacionales de Ruta que sigue siendo uno de los mejores del pelotón tricolor, luchando mano a mano con ciclistas vigentes en los mejores equipos del mundo como Daniel Martínez (Ineos Grenadiers), Sergio Higuita (Bora Hansgrohe) o Esteban Chaves (EF Education EasyPost).

Nairo Quintana en los Nacionales de Ruta 2023 - Foto: Twitter Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA).

Tal como lo dijo en la rueda de prensa a la que convocó a los medios de comunicación, el Cóndor siente que está “en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”.

“Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria o de haber dado lo mejor de mi hasta la meta, quiero esto, lo necesito por que la competencia está en mí”, agregó en su discurso.

“Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala. Pedaleando les recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores, que podemos subirnos a lo más alto del podio”, agregó el pasado 25 de enero en Bogotá.