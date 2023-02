Nuevo escándalo de dopaje en el ciclismo colombiano: “Soy consciente de lo que hice”

Durante 2022 el ciclismo colombiano vivió momentos complicados por el accidente que sufrió Egan Bernal y las polémicas que afrontaron Nairo Quintana y Miguel Ángel López, casos que generaron incertidumbre en los amantes del deporte de las bielas.

Después de las acusaciones por el supuesto uso de sustancias prohibidas en el ciclismo, Nairo no pudo renovar con el Arkéa-Samsic y actualmente sigue sin equipo, mientras que Superman López se vio obligado a volver a correr en Colombia con el Team Medellín tras su despido del Astana.

Ambos ciclistas han vivido meses complicados a causa de esos casos, en los que los señalaron de dopaje. Ahora, en las últimas horas se conoció una nueva polémica en la que un ciclista habría aceptado que efectivamente se dopó para tener un mejor rendimiento.

Nairo es consiente que será un proceso largo para volver al World Tour - Foto: SEMANA

Se trata de Dubán Camilo Bobadilla Herrera, quien fue suspendido de manera provisional por la Federación Colombiana de Ciclismo en diciembre de 2022, ya que había dado positivo en una muestra tomada el 20 de octubre de ese mismo año. En el examen encontraron CERA EPO, una hormona glucoproteica que ayuda a que el músculo reciba más oxígeno. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el ciclista bogotano se pronunció sobre su caso y hasta habló de ‘rosca’ en el ciclismo colombiano.

“El día de hoy quiero informarles a todos que soy consciente de lo que hice y creo que muchas veces uno va detrás de una meta y se olvida de su propia felicidad. Sacrifica muchas cosas, pero creo que es mejor a veces sacrificar y no perder el tiempo en vano, ya que la vida se va, en un cerrar y abrir de ojos te das cuenta y ya estás viejo”, se lee en el documento que subió a la red social.

Dubán Bobadilla. - Foto: Captura de pantalla Instagram Dubán Bobadilla (dubanbobadilla).

Además, indicó que en tantos años vinculado con el ciclismo se ha dado “cuenta [de] que se juega de otra manera, son muchísimas personas que no cuentan con la suficiente influencia o capital económico o arriesgan y nunca salen adelante”.

“El ciclismo en Colombia se maneja de otra manera con grandes nombres, grandes personas, grandes marcas, grandes equipos y al no estar en la ‘rosca’ o no tener las suficientes influencias, llevas del ‘bulto’ al ser la piedra en el zapato de grandes personas, dirigentes, equipos, marcas y patrocinadores”, sentenció.

También aprovechó para hacer una crítica, pues espera que las reglas sean igual para todos: “Aparte quiero comentarles que espero que así como a mí me hicieron los suficientes controles antes y durante la carrera, espero que la ley sea equitativa para todos. Como todos los controles que me hicieron en la madrugada y en altas horas de la noche, espero que hayan sido las mismas reglas para todos”.

“Soy feliz con lo que hice, me disfruté este bonito proceso y soy consciente de lo que arriesgué, pero me retiro feliz, solo Dios sabe para qué me tiene, creo que aporté mi granito de arena y si esto les llega a las entidades pertinentes a las cuales no se dejen influenciar por esas personas cambiara el ciclismo y será un ciclismo más bonito y más batallador. No es un adiós, es un hasta pronto. GRACIAS”, finaliza el comunicado de Bobadilla.