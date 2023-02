Miguel Ángel López monta tremendo rifirrafe con Rigoberto Urán por: “en Colombia no hay un hijue... ciclista bueno”

Hace un par de semanas Colombia, y más específicamente la ciudad de Bucaramanga, recibió los Nacionales de Ruta. Allí, exponentes como Nairo Quintana, Miguel Ángel y Daniel Martínez estuvieron compitiendo, pero quien demostró estar en mejor estado de forma fue Esteban Chaves, que se llevó la prueba élite y se adjudicó la camiseta blanca como el mejor del país. Rigoberto Urán y Egan Bernal estuvieron ausentes por problemas físicos.

Chaves, Martínez y Quintana: pódium de los Nacionales de Ruta 2023. - Foto: @mundociclistico

Aunque el paisa no estuvo en las carreras, en días previos a la competencia sí se hizo notar al hablar con un importante medio de Medellín, y hacer ‘picante’ crítica sobre el nivel del ciclismo colombiano en la actualidad: “No hay nada, no hay un hijueputa ciclista bueno, no sé qué es lo que pasa en Europa, el ciclismo está muy fuerte... los últimos eran Sergio Higuita, Daniel Martínez, Santiago Buitrago…”, analizó el corredor del EF Education EasyPost.

“Uno lo que trata es de ayudar a los muchachos que lleguen a Europa, que lleguen a buenos equipos y que les vaya bien. ¿Cuál es la realidad?, que no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada”, señaló en entrevista con Telemedellín mientras entrenaba en las carreteras de Antioquia.

Rigo exponía que “acá se sigue trabajando, pero no sé, falta esa calidad porque han ido muchos ciclistas a Europa, pero no aguantan uno o dos años”, y añade que ha tenido “la oportunidad de llevar varios y no son capaces de adaptarse a los ritmos de carrera y los mandan para acá”.

Esa incapacidad de resistir a la exigencia de los equipos World Tour implica que, en un futuro cercano, los ciclistas colombianos no tengan el mismo protagonismo en las principales carreras. “Entonces, es algo que preocupa mucho del ciclismo porque estamos sin quien los vaya a reemplazar”, completó el de Urrao.

Rigoberto Urán todavía no arranca de manera oficial su temporada 2023. - Foto: Getty Images

En su momento no hubo reacción de ninguna parte a las palabras de Urán. No obstante, en las últimas horas Miguel Ángel López fue consultado por el diario AS sobre este pensar de su colega y de manera contundente dijo: “Yo digo que sí hay ciclistas. Hay 200 corredores sub-23. No sé si vayamos a ver algún otro en el top 10 o ganando un Tour de Francia, pero no hay que perder la fe. Para eso hay ciclismo en Colombia y hay que apoyar las escuelas de formación y trabajar para que salgan nuevos campeones”.

Ya montado el rifirrafe entre uno y otro por lo que pensaban, el corredor que ahora hace parte del Team Medellín indicó que no debería existir tal preocupación, pues por lo que ha visto: “la cosecha no es tan abundante”.

Comparando el caso con un potencia de ciclistas en Europa, se refirió al caso del último ganador de la Vuelta a España: “Si miramos el caso de, por ejemplo, Bélgica, que hasta hace poco salió Remco (Evenepoel) a ganar una gran vuelta porque hace muchos años no ganaban algo”.

A la par de esto, hizo un llamado a la calma, pues en su perspectiva no se puede esperar que de manera constante salgan grandes talentos a ganar carreras por doquier en la élite: “En Colombia, si ganamos una grande, no podemos ser desagradecidos con la vida y pretender que cada año un colombiano gane una gran vuelta. Son décadas de décadas y pasarán años”.

Miguel Ángel López, ganador de la quinta etapa en la Vuelta a San Juan. - Foto: Getty Images

Bajo este panorama, la temporada 2023 apenas empieza y la Vuelta a San Juan fue el primer termómetro de los escarabajos. Habrá que esperar cómo se va dando el desempeño de los colombianos en Europa, el regreso de Egan y la definición del equipo de Nairo para saber si atrás de ellos habrá quienes puedan seguirles el ritmo.