Rigoberto Urán arremete con ‘picante’ crítica: “en Colombia no hay un hijue... ciclista bueno”

La situación de Nairo Quintana y Miguel Ángel López, además del grave accidente sufrido por Egan Bernal en 2022, ha provocado que los fanáticos del ciclismo se pregunten cuál será el próximo gran exponente del ciclismo colombiano ante el mundo.

Varios de los héroes ya visualizan su retiro a mediano plazo y eso implica que las nuevas generaciones salgan a tomar el testigo de una reputación escaladora que ha empezado a flaquear por la aparición de Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Tadej Pogacar, especialistas en las etapas de montaña, pero también expertos en la contrarreloj, gran debilidad histórica de los ‘escarabajos’.

Esa preocupación ha provocado que Rigoberto Urán llame la atención de los dirigentes del ciclismo en Colombia. “Uno lo que trata es de ayudar a los muchachos que lleguen a Europa, que lleguen a buenos equipos y que les vaya bien. ¿Cuál es la realidad?, que no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada”, señaló en entrevista con Telemedellín mientras entrenaba en las carreteras de Antioquia.

ATENCIÓN ⚠️⚠️⚠️

NO TENEMOS NI UN CICLISTA BUENO EN COLOMBIA ! 🚨

A solo horas del inicio de los #NacionalesRuta2023 #Rigo expresó su preocupación por el momento por el que atraviesa el #CiclismoColombiano ☢️ #Ciclismo pic.twitter.com/gxSsqkkXtN — Paisadeportes (@paisadeportes) February 2, 2023

Rigo esperaba estar en los Nacionales de Ruta 2023 este fin de semana, pero un virus respiratorio lo obligó a retirarse sin ni siquiera ser inscrito ante la Federación Colombiana de Ciclismo. La competencia que ya se disputa en Bucaramanga reúne a varios de esos ciclistas del futuro, que tienen la responsabilidad de reemplazar los grandes resultados conseguidos por la generación de Nairo Quintana y compañía.

“Los últimos eran Sergio Higuita, Daniel Martínez, Santiago Buitrago… no hay nada, no hay un hijueputa ciclista bueno, no sé qué es lo que pasa en Europa, el ciclismo está muy fuerte”, analizó el corredor del EF Education EasyPost.

Rigo ganó una etapa en la Vuelta a España 2022 - Foto: Getty Images

Rigo expone que “acá se sigue trabajando, pero no sé, falta esa calidad porque han ido muchos ciclistas a Europa, pero no aguantan uno o dos años” y añade que ha tenido “la oportunidad de llevar varios y no son capaces de adaptarse a los ritmos de carrera y los mandan para acá”.

Esa incapacidad de resistir a la exigencia de los equipos World Tour implica que, en un futuro cercano, los ciclistas colombianos no tengan el mismo protagonismo en las principales carreras. “Entonces, es algo que preocupa mucho del ciclismo porque estamos sin quien los vaya a reemplazar”, completó el de Urrao.

Rigo es uno de los ciclistas con más años en la máxima categoría del ciclismo - Foto: Getty Images

Rigo, a un papel secundario

A sus 36 años, Urán ya ve de cerca lo que será su despedida, que se aplazó dos años más luego de firmar la renovación con el Education First. La diferencia es que, en este nuevo ciclo, el colombiano pasará a ser parte del segundo en la lista de la escuadra estadounidense, recientemente reforzada con la incorporación del ecuatoriano Richard Carapaz.

La idea de la escuadra norteamericana es volver a ser protagonista en la clasificación general de las grandes vueltas y además impactar un mercado creciente para el ciclismo como el de Ecuador. Es por eso que han explotado la imagen de Carapaz a más no poder, sacándole jugo a la gran inversión que hicieron para superar las ofertas de equipos con mucha más trayectoria como el Movistar en la carrera por uno de los fichajes más sonados del año pasado.

“Creo que al EF le faltaba un líder como tal, y ahora al tener un líder claro es como un camino a seguir. Sabemos lo que buscamos y queremos, cuál es la ambición como equipo y tenemos muchas cosas que nos unen”, sentenció.

“Cuando estuve en Girona compartiendo con el equipo, se sintió el apoyo y las ganas de buscar un objetivo en común”, agregó Carapaz, que ha sido la imagen del EF en las campañas de lanzamiento del nuevo uniforme y tendrá a su espalda la responsabilidad de conseguir nuevas victorias de etapa, pero, sobre todo, puestos de general en las grandes vueltas.