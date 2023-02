Video: pillan a Messi en un viaje secreto y se activan todos los rumores sobre su futuro

Lionel Messi marcó un golazo de tiro libre que significó la victoria del París Saint-Germain sobre Lille (4-3). Sin embargo, la noticia terminó siendo su inesperado viaje a Barcelona para tomar unos días de descanso aprovechando que no jugará hasta el próximo domingo en el clásico frente al Olympique de Marsella.

Christophe Galtier, técnico del PSG, le dio licencia a los jugadores para tomarse un respiro de la intensa temporada, oportunidad que el argentino no desaprovechó para volver a la ciudad que lo vio convertirse en leyenda con la camiseta del cuadro azulgrana, que curiosamente estaba jugando contra el Cádiz al tiempo que Leo aterrizaba en el aeropuerto de El Prat.

Medios presentes en la salida de los vuelos internacionales captaron el momento en que la ‘Pulga’ llega a Barcelona acompañado de su esposa Antonela Rocuzzo y sus tres hijos, además del personal de seguridad que lo acompañó hasta una camioneta negra en la que se dirigió hacia su casa.

A pesar de que ahora juega en el PSG, Messi no vendió su propiedad en la urbanización Bellamar de Castelldefels, donde regularmente acuden algunos de sus familiares cercanos. Por ejemplo, su papá Jorge esta semana también viajó hacia la capital catalana, apartentemente para preparar todo lo referente a esta ‘visita secreta’.

¿Regreso al FC Barcelona? Una ilusión

La llegada de Messi a Barcelona no hizo nada más que activar los rumores sobre un regreso al cuadro culé, algo que ahora mismo está bastante lejano de darse, aunque el presidente Joan Laporta ha admitido públicamente que le encataría resarcirse de la decisión tomada en 2021, cuando no le renovaron poniendo por delante la situación económica del actual líder del campeonato español.

Jorge Messi, papá del futbolista del PSG, habló con los medios de comunicación de España y señaló que el futuro de su hijo Lionel Messi no pasa de momento por volver a vestirse de azulgrana, ya que “no se dan las condiciones”, aunque dejó en el aire la incógnita porque “la vida da muchas vueltas”.

“No creo que vuelva (Messi). No se dan las condiciones. No hemos hablado (con Laporta). No sé si es imposible, no tengo ni idea. La vida da muchas vueltas”, indicó el padre del jugador argentino en declaraciones para los medios de comunicación el pasado miércoles.

Al referirse al respecto de los rumores, la familia Messi cortó de raíz el supuesto malestar que salió a la luz por las incendiarias declaraciones de Matías, hermano de Lionel, al respecto de un posible regreso, teniendo en cuenta que su contrato con el PSG vence a final de esta temporada y de momento no han llegado a un acuerdo para renovarlo.

El segundo hijo de la familia Messi Cuccitini respondió preguntas de los fanáticos en Twitch y entre ellas una que aprovechó para hacer un ataque directo contra Laporta. “Yo tengo un recorte pegado en mi casa del diario Sport que dice: ‘Messi debería volver al Barcelona’. Entonces yo abajo subtitulé, ‘no vamos a volver’ y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza, entre ellos echar a Joan Laporta”, dijo en el canal LaBajada10. “Desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona”, arremetió nuevamente contra el presidente.

‘Matu’, como le llaman de cariño sus amigos y familiares, le recordó a los fanáticos que “Barcelona se empezó a conocer por Messi, antes no lo conocía nadie. Era más conocido el Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno”.

El hermano de ‘La Pulga’ insiste en que no fue justa la manera en la que Lionel salió del club, después de una larga historia que inició desde las divisiones menores y acabó con 4 Champions League, 10 ligas españolas, sumado el récord de ser el máximo goleador de todos los tiempos con la camiseta azulgrana.