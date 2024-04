No es Junior: Juan Carlos Osorio dijo en SEMANA el real proyecto por el que estuvo en Barranquilla

En plena definición de la Liga Betplay 2024-I, el nombre de Juan Carlos Osorio ha vuelto a aparecer en la órbita del fútbol colombiano. El estratega que tuvo su último paso en Brasil con el Athletico Paranaense, de momento no tiene club al cual dirigir, pero su trayectoria lo hace atractivo para cualquier equipo.

Inmediatamente después, el comunicador lanzó una duda que despertó todo tipo de rumores: “¿Fue solo eso o hay algo más?”. Lo extraño en este caso, es que de Arturo Reyes, actual entrenador de los rojiblancos, no se ha referido que pueda llegar a darse una salida próxima.

SEMANA, con el fin de contrastar dicha información, consultó de manera directa al entrenador con pasos en Colombia por Atlético Nacional y América de Cali. “Con los Char no me he reunido. Yo fui con otras personas, a otras cosas”, fue lo que dijo de manera tajante a esta casa periodística.