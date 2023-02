Exjugador de Junior lanzó polémica confesión: admitió públicamente que solo aceptó por plata

Junior de Barranquilla se ha hecho fama en los últimos años gracias a las inversiones millonarias de sus dueños para contratar jugadores de renombre. Yimmi Chará, Miguel Ángel Borja, Matías Fernández, Teófilo Gutiérrez y Juan Fernando Quintero hacen parte de esa larga lista de fichajes que contrató el cuadro rojiblanco después de meterse la mano al bolsillo.

Entre esos también se encuentra Alberto Rodríguez, más conocido como el ‘Mudo’, famoso por haber disputado el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Perú. Justo antes de esa cita orbital, el defensor central fue contratado por Junior en un movimiento que al principio fue aplaudido, pero luego terminó siendo un fiasco por las lesiones del jugador y su mala relación con Julio Comesaña.

Cinco años después de aquel movimiento, Rodríguez reapareció con unas polémicas declaraciones en entrevista con el programa La fe de Cuto. En un momento de la charla, le preguntaron sobre lo que vivió en Colombia y por qué decidió abandonar el Universitario por la oferta de Junior.

“Ellos querían que fuera a toda costa. No sabía que Junior era un equipo grande y que los dueños eran los dueños. Los verdaderos”, dijo acentuando su referencia a la familia Char. “El dueño del club es un señor que lo tiene desde el 70, tiene mucho dinero. El hijo es el presidente, otro hijo es senador y otro hijo es alcalde”, recordó.

El 'Mudo' saludando a Teo Gutiérrez en su primer entrenamiento con Junior a principios de 2018 - Foto: Oficial @JuniorClubSA

Luego de contextualizar a su interlocutor sobre el poderío de los dueños del cuadro barranquillero, habló directamente de cómo se dieron las negociaciones para llegar al fútbol colombiano. “La verdad yo no quería ir, pero me insistían. Yo dije: ‘voy a pedir para que me digan que no’. Cuando pedí, me dijeron: ‘listo, no hay problema’. Cuando me entero quiénes eran los dueños, me dije: ‘hubiese pedido más’. Igual fue bastante bueno (el sueldo)”, afirmó.

Aunque el ‘Mudo’ fue presentado por todo lo alto en un equipo que ya contaba con Chará y Teo como referentes, no dio la talla y terminó saliendo prematuramente por decisión de los mismos directivos que lo llevaron. “Me trataron bien, solo que al final cambiaron de entrenador y no habló bien. Cuando yo hablé con él me dijo: ‘Si quieres te puedes preparar para la selección y el Mundial. Ya se iba a acabar el semestre y le dije que si estaba seguro. Me dijo: ‘Sí, anda, no hay problema’ […]. Ese fue su argumento porque el equipo no estaba bien. Yo fui el cordero del que se agarraron”, agregó.

Rodríguez apenas jugó 6 partidos en Junior - Foto: Oficial @JuniorClubSA

Comesaña es el técnico al que se refiere el peruano, sin embargo, la versión del reconocido técnico fue otra después de que el defensor y Junior separaran caminos. “Él no está lesionado, él ha jugado muy pocos partidos desde que llegó, acá hay mucha preocupación porque es extranjero, con recorrido, porque había una necesidad y no ha estado, ni en los momentos cruciales”, señaló durante un entrenamiento a puertas abiertas en la sede Adelita de Char en 2018.

El técnico uruguayo insinuaba por ese entonces que Rodríguez se hacía el lesionado para asegurar su presencia en Rusia 2018. “Necesitamos que esté a órdenes nuestras, pero no es posible que un jugador en un entrenamiento se lesione tanto. Actualmente no tiene nada, está perfectamente bien”, explicó.

Julio Comesaña fue técnico del Junior en 10 oportunidades diferentes - Foto: AFP

Esas constantes lesiones de las que hablaba Comesaña hicieron mella en la dirigencia de Junior, que luego de darle varias semanas de espera, tomó la decisión de rescindirle contrato y permitir que saliera de regreso a Universitario de Perú. El ‘Mudo’ finalmente acudió al Mundial y jugó dos de los tres partidos de la fase de grupos, acumulando un total de 136 minutos.

Después de eso, Rodríguez volvió a jugar unos años más en el fútbol peruano, antes de retirarse en 2021 con la camiseta del Alianza Atlético Sullana.