El papá de Messi habló sobre el posible regreso de Lionel al Barcelona; ¿se ilusionan los hinchas culés?

Desde que Lionel Messi se fue del FC Barcelona los hinchas de este equipo mantienen la ilusión de que el astro argentino del fútbol vuelva a sus filas. Sin el atacante, el club español ha pasado por temporadas irregulares.

Pues bien, Jorge Messi, papá del futbolista del PSG, habló con los medios de comunicación de España y señaló que el futuro de su hijo Lionel Messi no pasa de momento por volver al FC Barcelona, ya que “no se dan las condiciones”, aunque dejó en el aire la incógnita porque “la vida da muchas vueltas”.

“No creo que vuelva (Messi). No se dan las condiciones. No hemos hablado (con Laporta). No sé si es imposible, no tengo ni idea. La vida da muchas vueltas”, indicó el padre del jugador argentino en el aeropuerto catalán ante los medios de comunicación.

El experimentado futbolista, que llegó al PSG francés en agosto del año 2021, termina contrato con el equipo francés en junio si no renueva. En este sentido, las negociaciones con el conjunto parisino parecen estancadas, por lo que se han reactivado los rumores que apuntan a una posible vuelta del ‘10′ a la Ciudad Condal.

Lionel Messi disputó los 90 minutos en el duelo contra el Bayern. - Foto: Getty Images

Sin embargo, ya han sido varias las voces conocidas que han querido desmentir públicamente esta posibilidad. Entre ellos destacó su hermano Matías, quien lanzó una dura crítica al FC Barcelona y, en concreto, a su presidente Joan Laporta, aunque luego tuvo que pedir disculpas a la afición culé por sus palabras.

El regreso de Lionel Messi al Barcelona parece casi imposible, por lo que la hinchada culé prefiere no ilusionarse. Al campeón del Mundial de 2022 le plantean varios futuros, entre ellos el fútbol argentino e incluso la liga de Estados Unidos. Habrá que esperar hasta junio.

En Francia sepultan a Messi con pobrísima calificación por su actuación en Champions League: “La peor de su vida”

Por la ida de los octavos de final de la Champions League, el PSG de Lionel Messi y compañía, no pudo con el poderío del Bayern Múnich, que se llevó una victoria valiosa, pensando en lo que será el duelo de vuelta en su casa. Un solitario gol de Kingsley Coman sobre los primeros minutos de la segunda parte, fue suficiente para hacerse con la victoria en París.

Messi lamentando la derrota de su equipo ante el Bayern. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Los galos no mostraron su mejor cara durante más de 75 minutos. El tridente inicial, compuesto por Neymar, Messi y Soler, no dio los frutos esperados por el técnico Galtier, que tuvo que recurrir a su estrella Kylian Mbappé para poder inquietar el marco rival.

Con el ingreso del astro francés, el equipo parisino tuvo mayor dominio; sin embargo, la falta de eficacia en el último cuarto de cancha hizo mella para que se fueran en cero en la ida.

Bajo este panorama, los medios franceses criticaron severamente la actuación de la mayoría del equipo de Galtier. Uno de los más señalados fue el astro argentino Lionel Messi, quien obtuvo una pobre calificación de 3 puntos.

Según el reconocido medio L’Équipe, Messi no tuvo mucha incidencia en el juego de su equipo y se vio perdido por momentos dentro del terreno de juego. “Marcó diferencias en el uno contra uno. Con poco apoyo, siendo controlado por la marca de dos o tres hombres. Resultado: mínima influencia en el juego y ningún peligro hasta la entrada de Mbappé”, señaló el rotativo.

Messi y Neymar después de la derrota ante el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes. - Foto: REUTERS

Muchos fanáticos de Messi han puesto esta calificación como una de las peores en toda su carrera deportiva, pues el 10 siempre ha estado acostumbrado a figurar en cada encuentro. Tendrá una nueva oportunidad en el duelo de vuelta el próximo 8 de marzo.

*Con información de Europa Press.