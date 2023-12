Goleador revela “conversación” con América de Cali para su fichaje; llegaría gratis

Muchos movimientos se están dando en las últimas horas al rededor del América de Cali, en principio, se produjeron salidas de tres jugadores que ya no seguirán con el club para las competencias del 2024. A la par de esto, se espera que así como se van lleguen nombres pronto para la conformación de la nómina.

Entre las posiciones que parece tener más urgencia por suplir el cuadro rojo está la de delantero, donde únicamente aparece como opción el experimentado Adrián Ramos. Hace poco quien era suplente desde hace un buen tiempo, Facundo Suárez, fue anunciado como saliente, tras no cumplir con las expectativas en el año que jugó en Colombia.

De quien se trata es del experimentado Juan Fernando Caicedo, quien aseguró en las últimas horas que “hubo una conversación. Mi empresario no me dijo mucho. Le preguntaron a él por mis condiciones, pero más allá no ha habido más trascendencia”. Además, sumó: “estamos en reuniones y Dios quiera tomar la mejor decisión”.