Presidente de São Paulo soltó certera ‘bomba’ sobre el futuro de James Rodríguez

Cada una de las declaraciones que tengan que ver con James Rodríguez causarán gran relevancia, pues se trata de un jugador sumamente influyente, tanto en la Selección Colombia como en el club del que haga parte. Actualmente, ligado al São Paulo, las novedades sobre su futuro no dejan de ser noticia casi que diaria.

Bajo este escenario, hace un par de días el volante puso en duda su continuidad en el club, al que llegó apenas en agosto pasado, lo que generó sorpresa absoluta, pues no se la ha visto todo su potencial. “ En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe ”, señaló inicialmente.

“Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar”, dijo. “No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo, si me quedo o no”, insistió.