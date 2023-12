Estremecedora reflexión de Rigoberto Urán cerca del fin de su carrera: “aquí tienen un mar...”

Rigoberto Urán para muchos es una de las glorias del ciclismo colombiano, que a lo largo de la historia ha tenido el país. Con 36 años, el pedalista nacido en Urrao sigue dando de qué hablar en Europa, pues se mantiene año tras año compitiendo en la élite junto a los mejores del mundo, a pesar, de que no termina de tener los resultados esperados.

Precisamente, en un evento donde ambos hicieron presente, fue que Rigoberto hizo una de las reflexiones más sentidas a lo largo de su trayectoria, donde aprovechó también para dar un mensaje a las futuras generaciones del ciclismo nacional que vienen siendo criticadas por no dar a conocer nuevos talentos.

Reflexionando sobre sus colegas nacionales, fue claro al decir: “Rigoberto Urán no es un ciclista ganador, eso es lo que hay que decirle a los niños”. “Nosotros en Colombia tenemos ciclistas más grandes que Rigoberto Urán, un Nairo Quintana, Egan Bernal que tienen una cantidad de victorias, pero recuerde que solo uno es el campeón”, añadió.

Sin dejar de lado su mensaje para las nuevas generaciones, pidió ser más benévolo con lo que en ocasiones se les dice para que puedan seguir esforzándose: “Cuando uno queda de segundo, pierde, no quiere decir que se le acabó su carrera, dañó o es un fracasado en la vida”.

Además, cerró dando a entender que aunque las victorias sean sumamente importantes, la persona también lo es: “Hay que trabajar con mucha dedicación, el sueño de todo niño es ganar el Tour, me incluyó, yo también lo quise ganar, pero no logré, pero me pude hacer una carrera deportiva muy linda”.