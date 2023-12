“Fue peor”: Rigoberto Urán contó lo que no se vio en la novela sobre la muerte de su papá

A pesar de que este año no fue el mejor en términos profesionales, Rigo ha tenido un gran impacto entre los colombianos por el lanzamiento de la novela en la que se cuentan detalles hasta ahora desconocidos de su vida como las condiciones económicas en las que vivía, la relación con la familia de su esposa Michelle y, sobre todas las cosas, la muerte de su papá, ‘Don Rigoberto’, cuando él apenas estaba debutando como ciclista en la región.

En entrevista con El Mindo, influencer vallecaucano, Urán confesó que “se suavizaron” cosas durante el capítulo para no herir suceptibilidades. “ Se han suavizado muchas cosas, sobre todo en el tema de la violencia. Uno de los capítulos muy fuertes fue lo de mi papá y eso, obviamente, fue peor… En Urrao había masacres, torturaban mucho la gente ”, declaró.

“Mucha gente no sabía que yo había sufrido tanto al principio”, reconoce el ciclista del EF Education EasyPost. “Nunca había dicho nada y realmente a mí no me gusta generar lástima, entonces solo conocían de Rigo el ciclista que está en Europa, que le va bien, pero claro había una historia al principio”, dijo.