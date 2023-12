Egan Bernal cometió insólito error en su cuenta oficial de Instagram: luego lo borró

Egan Bernal ya se encuentra en Europa para continuar la preparación rumbo al inicio de la temporada 2024. El colombiano confía en que la siguiente campaña será mucho mejor que esta y se plantea volver a pelear por algunas carreras, aunque su recuperación total todavía no está completa al 100 %.

Luego de eso, empezará a cumplir con los planes aún no revelados por el Ineos Grenadiers. Inicialmente su mira está puesta en la Vuelta a España 2024, pero no se descarta que pueda hacer el Tour de Francia dependiendo la manera en la que encare los primeros meses del año entrante.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Egan Bernal no solo se encontró con novedades en el staff tras su aterrizaje en Europa, sino que estrenó la nueva indumentaria que todavía no ha sido lanzada de manera oficial. Lo malo es que el colombiano se dejó llevar por la emoción y subió a sus historias una foto desde Mallorca, España, donde, por error, dejó ver en exclusiva el nuevo diseño que llevarán los ciclistas del Ineos Grenadiers a las principales carreras de la temporada.

La ‘triple corona’: el sueño

Y es que el colombiano no esconde que su sueño es completar la ‘triple corona’, es decir, terminar su carrera ganando las tres grandes del ciclismo mundial. Egan ya tiene el Tour de Francia (2019) y el Giro de Italia (2021), por lo que la mira está puesta en coronar la ronda ibérica en los años que todavía le quedan por delante.

“Cuando ya has vivido lo que significa ganar una gran vuelta y solo me falta ganar una grande como La Vuelta... Entonces creo que la puedo ganar si sigo teniendo la mentalidad de ser uno de los mejores. Para mí, para estar totalmente feliz con mi carrera, solo me falta La Vuelta”, dijo en unas declaraciones reproducidas por CyclingNews.