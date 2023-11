Egan Bernal no aguantó más y lanzó clamor por el ciclismo colombiano: destapó problemas

Egan Bernal disfruta de unas merecidas vacaciones en Colombia, al tiempo que continúa entrenando por su cuenta para llegar en el mejor estado posible al arranque de la temporada entre enero y febrero del próximo año.

El corredor colombiano del Ineos Grenadiers todavía no tiene diseñado el calendario para el 2024, pero tiene en mente la Vuelta a España como principal objetivo a cumplir antes de pensar en el retiro.

Así lo dijo en charla con La Movida, programa de YouTube conducido por el exciclista belga Johan Bruyneel y el colombiano Víctor Hugo Peña, famoso por ser el primer deportista del país que vistió la camiseta amarilla del Tour de Francia.

Egan Bernal tiene contrato vigente con el Ineos Grenadiers. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Sobre el final de la entrevista, Peña le preguntó a Egan sobre el futuro del ciclismo colombiano y la respuesta coincidió con la preocupación que han exteriorizado otras figuras del deporte pedal como Rigoberto Urán o Nairo Quintana. “Es un poco incierto, la verdad. No se sabe qué va a pasar mañana, pero no porque haga falta talento, Colombia tiene talento natural, que no hay que formarlo”, declaró.

“Tenemos el problema que es un país que no está igual de desarrollado que otros, una desventaja económica muy grande y al mismo tiempo estamos al otro lado del mundo. Es muy difícil que los niños puedan demostrar el talento que tienen”, apuntó.

En ese sentido, el zipaquireño destacó la desventaja que tienen los jóvenes colombianos respecto a la formación de deportistas en países como Eslovenia, Bélgica y Países Bajos, de donde están brotando los mejores ciclistas de la actualidad. “El ciclismo se está volviendo más tecnológico, se están limando esos detalles que hacen que un pelado sea bueno o no. Acá de nada sirve tener pelados muy buenos que, por una u otra razón, no tienen la bicicleta que es, no tienen la alimentación que es, ni el apoyo psicológico o el apoyo de nutrición que debe ser”, dijo.

“Antes uno empezaba a exigir un plan de nutrición cuando llegaba a 20 años o lo que fuera. Ahora hay niños con 15 años por allá en Europa que están más locos que uno, se están preparando físicamente y mentalmente para ir a romperla cuando tienen 18 años. Acá un peladito puede ser mejor que ellos, pero el ciclismo se define con tan pocas diferencias que ya no se puede dar ventaja en nada”, sentenció.

El ciclista colombiano del Team Ineos Grenadiers, Egan Bernal (C), sonríe antes de la cuarta etapa de la vuelta ciclista a España 2023, una carrera de 184,6 km desde Andorra la Vella a Tarragona, en Andorra, el 29 de agosto de 2023. ( Foto de Pau BARRENA / AFP) | Foto: AFP

Egan insiste que el talento del ciclista colombiano sigue existiendo, pero hay un terreno muy grande entre la preparación de las promesas en nuestro país y lo que se hace en Europa. “A mí me da mucho malgenio cuando me dicen que en Colombia no hay talento. Obviamente hay talento, lo que pasa es que no tenemos el mismo apoyo”, afirmó.

“Es normal. Ese es el problema que tenemos acá y que es difícil de arreglar, la verdad, porque es una inversión de mucho tiempo y de mucho dinero que con que solo una persona lo haga no va a marcar tanto la diferencia. Tiene que ser algo más a nivel nacional”, concluyó.