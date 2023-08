“Uno no le puede pedir a un niño que pedalee con hambre”: Rigoberto Urán alza la voz con preocupación por el futuro del ciclismo colombiano

En medio de la promoción de su próximo evento en Colombia, Rigoberto Urán no ocultó la preocupación del futuro del ciclismo en el país.

Desde 2019, Colombia no gana en una grande del ciclismo. La última vez fue con Egan Bernal en el Giro de Italia.

“En Colombia muchos deportistas solo comen una vez al día. Todo pasa desde la nutrición. El apoyo a veces no le llega a todos los deportistas. Yo fui un afortunado”, indicó el paisa.

“Aquí en Colombia no se hacen cronos porque no hay mucho ese formato”, dijo el deportista del EF.

No solo será una carrera. Será una experiencia. Rigo pensó en todo: zona pet friendly, zona de masajes, recuperación y espacios para compartir con los aficionados.

“En este momento más de uno me gana. Donde me cojan en este momento, jueputa, mas de uno me gana”, aseguró entre risas.