Liverpool reveló delicado problema que impacta directo a Luis Díaz: se tomarán “decisiones”

“Ambos están fuera (Alisson y Jota). Lo de Ali es un poco menor, así que tenemos que ver. No día a día, no puede jugar mañana ni el domingo y probablemente tampoco la semana siguiente, luego debería estar bien. Diogo tardará un poco más, no sabemos exactamente cuánto, pero es un poco más grave. Hay que ver... ”, señaló ante los medios de comunicación.

“En este momento tan ocupado necesitamos a todos los chicos disponibles. Ya tenemos muchos que no están disponibles. Thiago y Robertson están fuera... ahora Diogo y Ali. Eso es muy duro. ¡Sería genial si no pasara nada más! Pero eso es poco probable. Tenemos que repartir la intensidad entre el grupo ”, dijo Klopp.

“Me hubiera encantado ganar ese partido, me hubiera encantado jugar mejor. Pero no lo hicimos. No fue necesario. Eso fue hace tres semanas, desde entonces hubo una pausa internacional, sucedieron muchas cosas desde entonces, no estoy seguro haberlo vuelto a mencionar. No, solo hizo que la situación fuera más difícil, así son las cosas. Así que queremos ganar mañana por la noche y luego queremos ganar también en Bélgica”, sentenció.