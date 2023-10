Rigoberto Urán pone fecha de retiro: reveló cuál sería su “última carrera” como ciclista profesional

Rigoberto Urán terminará en un par de semanas su penúltima temporada como ciclista profesional, teniendo en cuenta que su contrato con el EF Education EasyPost termina en diciembre del próximo año y todavía no está en planes la renovación.

El Toro de Urrao no descarta que se la juegue por correr en un equipo colombiano, sin embargo, su esposa Michelle Durango cree que otro año más “ya es suficiente” después de toda una vida dedicada a los pedales.

En entrevista con RCN , Rigo se refirió al tiempo que le queda en el ciclismo y no ocultó que el 2024 podría ser su despedida de manera oficial. “Este año ha sido un año muy regular, no se ha cumplido ningún objetivo, pero siempre está la ilusión. Sabemos que hay una edad, que ya estoy llegando a un ciclo que ya está por finalizar”, confesó.

En ese sentido, todavía no está definido el calendario que seguirá y mucho menos cuál de las tres grandes disputará, pero hay una competencia que lo ilusiona especialmente para ponerle broche de oro. “ La idea es volver. No sabemos cuál va a ser la temporada, si estar en el Tour, eso lo decide el equipo, y ojalá en la olimpiada (Juegos Olímpicos París 2024) que es la última carrera ”, dijo.

El antioqueño no logró conseguir ninguna grande para su palmarés, sin embargo, le dio una medalla de plata a Colombia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, uno de los logros más importantes que consiguió como deportista.

Si se retira el próximo año, dejará un gran vacío que ni él mismo sabe cómo se va a subsanar. “Es un problema muy grande. En Colombia muchos no tienen para dos comidas en el día. El deporte es muy exigente y los europeos tienen una forma de alimentarse muy diferente: desde muy pequeños empiezan a ir a campamentos, estudian los carbohidratos, las proteínas, las formas de descanso... todo cuesta mucho dinero ”, declaró.

“Hace rato no tenemos un pelado que esté disputando. Hay mucho talento, pero en Europa evolucionaron mucho los ciclistas. (…) Lo más importante: siempre hay que intentarlo. Y el ciclismo no lo es todo en la vida. El mundo es muy grande y hay una cantidad de cosas para uno emprender”, sentenció.

Una vez se retire, Rigo ya sabe que se tendrá que dedicar a administrar sus negocios y seguir creciendo como empresario. “A mí me preocupaba qué hacer cuando uno se retira. Lo que pasa es que la fama es jodida y muchas personas se creen ese tema. Te acostumbras a un estilo de vida. Entonces buscamos la manera. Nació Go Rigo Go. Nació como un hobbie, pero Michelle siempre ha tenido una visión muy grande”, confesó.