Rigoberto Urán cuenta su preocupación en SEMANA: el futuro del ciclismo, la brecha con los europeos, el ‘veto’ a los colombianos y su retiro

SEMANA: Rigo, bienvenido a SEMANA. ¿Cómo está?

Rigoberto Urán (R. U.): Muchas gracias, felices por aquí trabajando mucho. Recién llegado de Europa, una temporada bastante larga y bueno, vos sabés que hay que aprovechar la juventud para trabajar como un hijo de puta. Muchos compromisos y lanzando La Crono de Rigo, un evento nuevo, un hijo más de Go Rigo Go, un formato totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el Giro de Rigo. Es muy bacano, de 200 equipos, una crono individual y una por equipo. La vamos a hacer en la finca de Pereira este 21 de octubre. Todos cordialmente invitados a que disfruten de este evento.

SEMANA: ¿Hasta cuándo las inscripciones?

R. U.: Apenas hasta el 9 de septiembre, tenemos apenas 200 equipos. Los equipos son de tres personas, una comunidad de 600 personas. Obviamente, pues que vayan con las familias, vamos a mostrar lo bonito que tiene. Un recorrido apenas de 30 kilómetros, un recorrido que sale de la finca de Rigo y baja hacia Cartago, da la vuelta y otra vez para arriba.

SEMANA: ¿Mayores de edad solamente?

R. U.: Sí, es un evento para mayores de edad. Gente aficionada, vamos a tener algunos profesionales compitiendo y participando en este evento, pero está enfocado obviamente a ese público grande de Colombia, es decir, los que cogen este deporte como pasión.

Rigoberto Urán será el líder del EF Education First. | Foto: AFP

SEMANA: Rigo, sus eventos nos tienen acostumbrados a que más que una competencia, es una experiencia. ¿Qué trae de atractivo esta vez?

R. U.: Vamos a tener ciclistas colombianos profesionales y activos. La idea es traer un ciclista de afuera. Para mí las cosas más bonitas siempre es traer gente a Colombia. Puta, me da mucha satisfaccción, lo que vivimos el año pasado con Tadej Pogačar en Caño Cristales fue muy lindo. Por que yo vivo enamorado de Colombia y eso me encanta.

SEMANA: ¿Qué dijo Tadej Pogačar de Colombia, va a volver?

R. U.: Va a volver, no este año. Yo digo que son poquitas las personas que no se van a encantas, bueno de pronto a las personas que les roban el celular, pero hijueputa, vuelven, ¿sí o qué? Compran otro y vuelven. Llevo mucho tiempo fuera del país, pero aquí se pasa muy bien, tenemos unos paisajes espectaculares, la gente. Entonces, me encanta que nos vengan a visitar. En la crono van a encontrar en todo un equipo disponible, va a tener los masajes, una experiencia en la finca muy bacana, que se sientan como profesionales, o sea, realmente es una carrera que se sientan como unos profesionales, que van a competir con un equipo, con sus dos amigos y van a hacer otra individual. Entonces es un formato muy diferente. Se corre en la mañana y se corre en la tarde y los mejores tiempos se suman. Hay equipos de hombres, mujeres y mixtos.

SEMANA: ¿Sigue preocupado por el futuro del ciclismo colombiano? Usted hasta habló del tema nutricional en los deportistas.

Rigoberto Urán todavía no arranca de manera oficial su temporada 2023. | Foto: Getty Images

SEMANA: Es decir, ¿no es cuestión de que en Colombia falte talento, sino de apoyo en ese sentido?

R. U.: O sea, falta apoyar más. Digamos que ya Colombia cuenta con un Ministerio del Deporte. Anteriormente no estaba. Hay mucho talento, a veces digo: yo creo que de pronto los recursos no llegan hasta el destino final, pero aquí en Colombia tenemos mucho talento y mire, cuando uno tiene un joven haciendo deporte, le está haciendo una cosa muy importante, porque lo está llevando por ese camino de la educación, del trabajo en equipo, de la disciplina y que el niño está practicando un deporte porque a él le gusta, no porque lo están obligando. Yo muchas veces les digo a los padres que son los culpables de los fracasos de los hijos, porque los obligan a practicar un deporte, porque el papá es un papá frustrado. Es como si le digo a Matías o a Carlota que monten bicicleta. Uno a los hijos los tiene que dejar que sean libres y no opinarles. Sí, hay un cambio muy grande en este momento, lo vamos a mirar con los resultados. Si nosotros miramos cuál fue el último colombiano que ganó una grande en el podio, nos vamos a 2019 con Egan Bernal, pero él ganó el Tour de Francia. Desafortunadamente hemos estado de malas, Egan el accidente que tuvo, jueputa nos jodió a todos. El tema de Nairo, Supermán (López). Son corredores muy fuertes que podrían estar en Europa ganando carreras, o sea, representando. Entonces, digamos que falta. Ya los que estamos, hablo por mí. Estoy hablando por Rigoberto, ya yo tengo una edad avanzada, yo entreno como un hijo de puta, me cuido y a veces los resultados no son los mejores, ¿cierto? Cuando uno hace esto no hay excusa, no hay decir nada más. El ciclismo a uno lo pone donde tiene que estar. Entonces yo sigo trabajando, sigo dando lo mejor y ya obviamente como estamos llegando a una etapa final, uno cumple una edad. Llevo casi 17 años chimbiando en esta vaina y el cuerpo humano pues por más que uno quiera, hermano, ya. Llega un momento en el que uno llega a un límite y listo. Sigo trabajando, sigo entrenando, me sigo cuidando y sigo dando lo mejor.

SEMANA: De Nairo y Supermán se habla de vetos y de algo más allá con los colombianos. ¿Usted cree que existe eso en Europa?

R. U.: Yo llevo casi 16 años compitiendo en Europa, no hemos visto ningún problema. Realmente uno muchas veces, así uno esté dentro del círculo, no sabe qué es lo que pasa. Muchas veces no entiende. Pero sí, está claro que son dos corredores muy fuertes. Tienen un palmarés increíble, de los corredores que más carreras han ganado y pues sí, hacen falta. Con ellos también habría más niños que se podrían inspirar, porque realmente cuando estamos en carrera, los niños nos están viendo, entonces se motiva. Ahorita esos resultados, que son como por décadas, por siglos. Ahorita vemos los daneses ganando medallas. Nosotros tuvimos una época que no nos bajamos del podio de las de las carreras más grandes y, obviamente, eso no puede ser, no se puede acabar porque hay muchos semilleros, muchos niños de 12 o 13 años que practican ciclismo, y salen escuelas. Yo siempre he dicho que hay que hacer carreras más técnicas. Uno ¿cómo se puede medir que está bien?, con los mejores, ¿cierto?

SEMANA: Usted hablaba de Wout van Aert en el Tour.

TERNI, ITALIA - 13 de mayo: Rigoberto Urán de Colombia y Team EF Education-EasyPost antes del 106.° Giro de Italia 2023, Etapa 8 de 207 km de Terni a Fossombrone. Foto: Stuart Franklin/Getty Images. | Foto: Getty Images/Stuart Franklin

SEMANA: Con todas esas reflexiones, ¿no le gustaría lanzarse como dirigente deportivo?

R. U.: Yo soy buen dirigente desde lejos. No soy muy bueno ejecutando, soy muy malo ejecutando. De hecho, vivo agradecido porque tengo un equipo maravilloso de Go Rigo Go, tenemos muy buenas ideas, pero yo en la realidad soy muy malo ejecutando. Sirvo para dar instrucciones y cosas. A veces la gente no cumple lo que uno dice. Uno quisiera que hicieran las cosas de una manera, pero cada quien hace una manera. Yo creo que si uno puede ayudar de alguna manera, aconsejando y todo, porque mire, yo lo que siempre he dicho: yo quiero que los niños cojan la vida del deporte, porque a mí el deporte me cambió la vida. A mí el deporte me dio cosas muy especiales, muy lindas, que vivo agradecido. Que no gané lo que yo quería. Gané lo que tenía que ganar, lo que pude hacer. Las veces que quedé segundo, quedé de último o las veces que no fui capaz de terminar. Vivo agradecido con el deporte, con todas las personas que me han seguido, que me han ayudado. Todo el conocimiento que te da, tener la oportunidad de vivir en Europa, de conocer, de traer nuevas ideas. Compartir con la gente, yo creo que eso es lo que yo quiero, que los niños que están empezando en el deporte puedan tener esa oportunidad de compartir.

SEMANA: ¿Una escuelita de Rigo, no lo ha pensado?

R. U.: También, o sea también. Nosotros tenemos, digamos que a través de la empresa nos hemos vinculado a varios proyectos con algunos patrocinios, a alguna escuela. Pero necesitamos algo más grande. Uno con escuelitas no es suficiente.

SEMANA: ¿Qué le diría al Gobierno o a la empresa privada?

R. U.: La empresa privada siempre ha estado ahí para apoyar, pero a la empresa privada le queda muy duro. Yo anteriormente decía: esos hijueputas ricos no lo apoyan a uno. Pero claro, después uno se da cuenta de que Colombia es un país que necesita del empresario. A mí me apoyó Tonny, pero aquí lo que necesitamos es que tanto la empresa privada como el Gobierno se unan a trabajar, hermano, porque solo a la empresa privada no le va a dar, ni al Gobierno. Necesitamos es que haya una una unión.

SEMANA: ¿Dónde cree usted que se debe dar ese paso, en la Federación, en el Ministerio?

R. U.: Eso es de todas partes. Uno va a ver y, por ejemplo, ahorita en el Campeonato Mundial, la Federación de Ciclismo tenía 250 deportistas. Una cantidad del putas. Yo cuando iba a competir íbamos dos o tres. En el año 2005 fue mi campeonato en Austria y éramos tres corredores. Hoy en día vamos con mecánicos, con masajistas, estamos en buenos hoteles. Ese cambio lo he notado yo, porque no puedo hablar mucho del ciclismo colombiano, porque no lo conozco. Permanezco siete u ocho, nueve meses fuera de Colombia, permanezco en Europa, vengo a entrenar, a las empresas. Pero sí le puedo decir como las experiencias que he vivido a través de todos los años, cómo ha mejorado la inversión, cuando vamos a campeonatos, Juegos Olímpicos, la cantidad de corredores. ¿Cómo se mide? Colombia anteriormente no sacaba medallas en una Olimpiada, Panamericanos, Bolivarianos. En Londres, Río, Tokio se sacaron medallas. Hay talento, hay inversión, pero son muchos deportistas y hay que organizar las cosas. Es muy fácil hablar desde el punto mío. Es muy fácil que le organice a uno la casa otra persona. Digo, tienen que hacer, hacer así.

Rigoberto Urán junto a Remco Evenepoel en una curva del Tour de Suiza. | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cuáles ciclistas los relevarán a ustedes hoy?

R. U.: En este momento, Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez, Santiago Buitrago con dos etapas en el Giro. Éiner. Hay muchos corredores, pero la verdad es que también hemos tenido varios accidentes. Álvaro Hodeg tuvo un accidente superfuerte, Molano, Egan. Todo esto retrasa los resultados. Mira, yo me quebré el culo en 2019 y, obviamente, todavía en mi escápula izquierda muchas veces tengo dolor, sigo haciendo terapias, ya casi cinco años haciendo terapia y después de cinco horas tengo problemas aquí. Entonces, las redes sociales, solamente mostramos las cosas bonitas, pero el sufrimiento uno muchas veces no lo muestra porque hay demasiado sufrimiento ya en Colombia. Nosotros lo que queremos es inspirar a través del deporte y queremos que se vuelva un estilo de vida, hermano, por la salud y el deporte.

SEMANA: ¿Cómo va la novela de su vida?

R. U.: Estamos ansiosos, muy ansiosos. Estuve compartiendo, viendo el elenco, viendo el primer capítulo superemocionado. Yo creo que va a ser algo muy bacano, porque es una historia real. Me devolvieron 20 años atrás en Urrao, ver a mi papá. Nostalgia la hijo de puta. Me pusieron prácticamente a llorar, ver todo todo eso que yo viví. La historia del chance, los vecinos en Urrao. Es una novela para inspirar a la gente, una novela para conectar otra vez al público, conectar a todas esas familias colombianas que no se la pueden perder. Hay una historia real, una historia viviente, una historia de sufrimiento, de mucha desilusión, de amores, de felicidad, de triunfos, de derrotas, de accidentes, pero siempre creciendo poco a poco. Muchas veces no logrando los objetivos que uno se fija en la vida, pero logró otros a través de ese camino que se fue forjando y que fue haciendo escalones, y siempre dispuesto a aprender.

SEMANA: El otro año se acaba su contrato y no nos ha dicho si va a continua. ¿Qué piensa hacer?

R. U.: Yo tampoco sé, güevón. No sé si voy a continuar, si voy a correr aquí en Colombia...

SEMANA: ¿Le gustaría correr en Colombia?

Rigoberto Urán y Miguel Ángel López. Vuelta a España 2022. | Foto: Getty Images/Bas Czerwinski

SEMANA: ¿Es dificil ser empresario en Colombia?

R. U.: Hay que pagar bastante acá. Es difícil, pero si empresas grandes como nosotros, con tantos empleados y hay marcas colombianas referentes a nivel mundial la han logrado sacar, nosotros también estamos en ese camino, de lucha, de aprendizaje. Y si alguien más lo ha hecho, pues uno por qué no. Hay que intentarlo, como yo les digo a los muchachos, hay que pedalear todos los días. Una marca no se construye en un solo día, son muchas personas, un equipo soñador, un equipo medio loco, también hay que tener para todas esas ideas.

SEMANA: ¿Cuál es su ‘top’ tres de mejores deportistas de Colombia?

R. U.: Falcao es un gran deportista. Es que uno mira también a Mariana (Pajón), Caterine (Ibargüen), ¿tres? muy duro. Yo soy un deportista especial, es diferente. Porque estamos hablando de resultados.

SEMANA: Pero mucha gente lo nombra a usted...