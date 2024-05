Golpe letal del Tolima a La Equidad en el cuadrangular B de la Liga Betplay; el pijao sueña con la final

Debido a este resultado, el equipo dirigido por el profesor Alexis García estaba en la gran obligación de ganar a domicilio con el fin de seguir peleando por el cupo a la final de la Liga Betplay y no quedar en cuidados intensivos en el grupo, o en su defecto, eliminado.

Deportes Tolima vs La Equidad. (Colprensa) | Foto: Colprensa.

El Deportes Tolima empezó con una intensidad considerable y con una presión alta, lo cual obligó a que La Equidad Seguros terminara metiéndose muy atrás. Esto llevo a que el conjunto local, que no empezó bien el cuadrangular B, se apoderara cada vez más de la pelota.

Y aunque Equidad intentó llegar al descuento y al empate, no logró marcar. Por su parte, el Deportes Tolima, desde el punto penal y en los pies de Yeison Guzmán, llegó al tercer gol al minuto 69. El marcador terminó finalizando así, 3 a 0 .

Con esta victoria, así quedó el grupo B antes del juego Santa Fe vs. Once Caldas: Tolima es líder con 7 puntos, Santa Fe segundo con 7, Once Caldas tercero con 5 y La Equidad cuarto y eliminado con 0.