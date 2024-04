Hincha del Junior increpó a figura de Millonarios y le sacó en la cara a Carlos Bacca; se llevó manotazo

Leo Castro fue increpado

En un principio, parecía que el jugador pensaba ignorar y no prestarle atención al hincha tiburón. Sin embargo, Castro no ocultó que lo dicho por el hombre no le gustó y, después de algunos segundos, no dudó en enviarle un manotazo al celular, justo en ese momento el video se corta por completo, por lo que se desconoce qué ocurrió después de esto.