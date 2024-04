Sentido mensaje de la Conmebol a Kaká: el brasileño ha dado de qué hablar en redes sociales

En los últimos días, el exfutbolista brasileño Ricardo Izecson dos Santos Leite, más conocido como Kaká, ha sido tendencia en redes sociales por unas supuestas declaraciones de su exesposa Caroline Celico, respecto a que su matrimonio con el brasileño se habría terminado, dado que este era “demasiado perfecto” y ella se terminó aburriendo.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba (...) El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, fueron las supuestas declaraciones de Celico, de acuerdo con lo recopilado por el Diario Hola.

Ahora, en medio de esas polémicas declaraciones que generaron que Kaká fuera tema central en las redes sociales, la Conmebol aprovechó para enviarle un sentido mensaje, a propósito de su cumpleaños 41 este lunes, 22 de abril.

“¡Un crack como pocos! Kaká, puro talento con los pies”, fue el mensaje de la Conmebol al brasileño, junto a varias imágenes de su exitosa carrera en el futbol.

En días pasados, Kaká habló sobre su ruptura con su exesposa Celico, hace nueve años. “En 2015 yo estaba casado y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería más estar casada. Me dijo: ‘No estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio (...) Yo estaba fuera, vivía en Estados Unidos y ella pidió volver a Brasil, sus palabras fueron: ‘Quiero volver a Brasil, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada”, dijo el brasileño en medio de una entrevista, luego de que fuera entrevistado tras las supuestas declaraciones de su exesposa.

En medio de relato que hizo a través de un pódcast, Kaká también reveló que, en aquel entonces, trató de salvar su matrimonio con Celico.

“Luego yo leí un libro de 40 días que se llama Prova de Fogo, este libro es genial y para cualquiera que tenga problemas de matrimonio, yo lo recomiendo (...) Hice todo para que el divorcio no ocurriera, porque ahí es donde entra el conflicto del cristiano, porque nos enseñan que el cristiano no se casa para luego divorciarse. Así que dije: ‘Lucharé tanto como tenga fuerzas para luchar (...) Pero llegó un momento en que ella insistió y dijo: ‘Yo no quiero más, simplemente no quiero’. Y luego volvió a Brasil, firmó los papeles del divorcio y nos divorciamos en diciembre de 2015. Punto final, aquí termina la historia con dos hijos maravillosos como lo son Luca e Isabela”, recordó el brasileño en dicha entrevista.

Vale mencionar que Kaká fue campeón de Mundial de 2002 con la selección de Brasil, junto a figuras como Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Adriano, Robinho, Zé Roberto.

Además, es recordado por haber ganado el Balón de Oro en 2007, superando en aquel entonces a nada menos que al astro argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo.

