Estalla polémica por comparación entre Dani Alves y un futbolista colombiano; “está empezando a alucinar”

⚽ "Edier Ocampo me recuerda en el juego al Dani Alves que jugaba en el Barca" 🤔 @LucasGonzalez_V explica esta visión en #TacticAS de AS Colombia. Con @jfcadavid y Luis Restrepo 🎥 Mira el capítulo completo aquí: https://t.co/QUbTDCOb2G pic.twitter.com/78Zvs0uwlR

Otro entrenador que habla del fútbol colombiano, Leonel Álvarez

Dónde le gustaría entrenar. “Los tiempos de Dios son perfectos. Me gustaría España. México me encanta. En cualquier momento vamos a tener la oportunidad de estar en esos países. Estados Unidos también me encanta. He estado cerca y compitiendo con muchos entrenadores, pero hemos estado cerca de poder llegar”.