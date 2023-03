Hincha que agredió a Daniel Cataño ahora rifa boletas para el partido Tolima vs. Millonarios

Alejandro Montenegro, el hincha de Deportes Tolima que agredió al futbolista Daniel Cataño el pasado 13 de febrero, en la visita de Millonarios al Estadio Manuel Murillo Toro por la Liga BetPlay, está rifando boletas para el partido que se disputará la noche de este 29 de marzo.

En su cuenta en Facebook, el seguidor Pijao, que no podrá observar a su equipo en el estadio debido a una sanción de la Dimayor, realizó un concurso para sortear entradas para el partido entre Millonarios y Tolima, programado para las 8 p. m. Valga recordar que el día de la agresión, Macalister Silva y Alberto Gamero informaron a Wilmar Roldán, el árbitro del encuentro, que no jugarían debido a la falta de garantías en seguridad.

Hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño ahora quiere ser “gestor de paz” - Foto: Captura de pantalla Win Sports - Captura de pantalla video Twitter

Montenegro, que ahora se dedica a la producción de contenido en redes sociales, rifó tres boletas para adultos y una para un niño en la tribuna oriental, a través de su cuenta en Facebook. Quienes quieran ganárselas, deberán etiquetar a los amigos con los que visitarían el estadio, entre otras, como contar con muchos ‘me gusta’.

“Mañana nos jugamos más que un partido y lo tenemos que ganar en la cancha y en la tribuna”, publicó el agresor de Daniel Cataño en la previa del compromiso.

En cuanto a Alejandro Montenegro, no podrá ingresar a los estadios de fútbol en Colombia durante los próximos tres años, de acuerdo con la Dimayor. Además, le fue interpuesta una multa económica de 20 salarios mínimos vigentes, que equivalen a 23′200.000.

Alejandro Montenegro, hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño de Millonarios, fue detenido el día del suceso. - Foto: Captura de pantalla video Twitter

De ganar, Millonarios sumaría tres puntos que le permitirían compartir la punta de la Liga BetPlay con América de Cali y Boyacá Chicó. Entretanto, si son los dirigidos por Hernán Torres quienes triunfen, ingresarán al grupo de los ocho mejores del torneo.

Andrea Guerrero, amenazada por criticar a Montenegro

Andrea Guerrero es una de las periodistas que ha cuestionado el actuar de Alejandro Montenegro, no solo el día de la agresión contra Daniel Cataño, sino luego, debido a las burlas del hincha del Tolima por las sanciones impuestas por la Dimayor. Sin embargo, sus críticas le han representado amenazas, como lo dio a conocer el pasado 6 de marzo, razón por la que desistió de visitar Ibagué para hacer el cubrimiento de los partidos del Pijao.

Montenegro, de hecho, es uno de los que ha respondido a la periodista por cuestionarlo. “Los delincuentes en Colombia sí trabajan” escribió en sus redes sociales, junto a un video una muñeca que recita en tono burlesco lo que dijo Guerrero sobre él, con el comentario: “Por cosas como estas es que amo el internet, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

Alejandro Montenegro se burla de las periodistas - Foto: montenegro_1954

En ese contexto, días atrás, Andrea Guerrero comentó: “Creo que ya la gente lo tomó un poquito personal con el tema de que sea de Ibagué y tal… Y bueno, amenaza que va, que viene. Tengo que decir que el fútbol es el reflejo de lo que somos como sociedad. Las decisiones y los castigos también”.

“La decisión que tomé fue no entrar más en esto ¿sabe? Yo ya lo viví una vez con todo el tema de la convocatoria de Pablo Armero y fue muy doloroso porque además yo tengo una hija. Ya está insoportable”, complementó, dando a conocer su radical decisión.

La periodista Andrea Guerrero y el hincha de Tolima que agredió a Daniel Cataño, Alejandro Montenegro. - Foto: Fotos: Instagram: Andrea Guerrero y Facebook: Alejandro Montenegro

Luego, informó que su regreso a la capital del Tolima se hace complicada para su trabajo o cualquier otra razón: “Lo del señor es la burla. Creo que las otras cosas vienen de los demás. Este era como mi punto acá: no es contra la afición de Ibagué, no es contra el hincha del Tolima, es individual. Yo no tengo nada en contra. Evidentemente, yo no podré volver por allá”.