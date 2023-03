“No podré volver”: Andrea Guerrero, hostigada por criticar severamente al agresor de Daniel Cataño

Pasó de ser un desconocido, a convertirse en célebre personaje de Colombia por haber agredido a Daniel Cataño de Millonarios y lo peor de todo, salir invicto de la agresión. Ese es el caso de Alejandro Montenegro, “hincha” del Deportes Tolima que ingresó hace un par de semanas al gramado del Manuel Murillo Toro para golpear por la espalda al jugador del cuadro bogotano, quien reaccionó como cualquiera lo hubiese hecho llevándose la peor parte, mientras que quien lo golpeó apenas recibió una sanción monetaria junto a la imposibilidad de volver por un tiempo a un estadio.

Alejandro Montenegro, hincha de Deportes Tolima. - Foto: Captura de pantalla Facebook Alejandro Montenegro.

No obstante, para el persona en cuestión antes de darle o sentir un reproche lo que parece haberle dado fue visibilidad y reconocimiento. En días pasados, utilizó las redes para difundir un video en el que escribió en el post: “Día de fútbol en Ibagué. NOS VEMOS TODOS EN EL ESTADIO, AGUANTE TOLIMA”, retando la sanción que le impusieron la Dimayor y las autoridades pertinentes.

La periodista Andrea Guerrero, indignada por la manera en que tomó todo el joven no se guardó nada y aseguró que “es un payaso y delincuente” al hacer ese tipo de publicaciones de burla por su sanción.

A la par de esto, hubo respuesta de Montenegro de manera irónica en la que dijo: “Los delincuentes en Colombia sí trabajan” y subió un video de una muñeca que recita en tono burlesco lo que dijo Guerrero, con el comentario: “Por cosas como estas es que amo el internet, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

Alejandro Montenegro se burla de las periodistas - Foto: montenegro_1954

Días después, este lunes 6 de marzo Guerrero volvió a pronunciarse sobre el tema y decidió acabar con el mismo de raíz: “El señor delincuente-desaptado del Tolima me había respondido una videocolumna en Antena 2. El señor estaba burlándose y demás. No lo vi, no lo sigo, no me interesa. Su único interlocutor debería ser la Fiscalía. Este (espacio) quería aprovecharlo para decir que esto no es contra una afición, esto es individualizado. Este es un señor que pudo ser de Ibagué, de Cúcuta, de Bogotá, donde fuera... y puso esto en riesgo”.

😳 Liverpool expulsará ¡DE POR VIDA! al hincha de 16 años que invadió el campo de juego para celebrar el 7-0 ante Manchester United y casi lesiona a Andrew Robertson.



La reacción de Jürgen Klopp dice absolutamente todo. ❌

pic.twitter.com/8vBAFfIwhi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 6, 2023

A su vez, contó de los hostigamientos que sufrió tras las críticas hechas en contra de Montenegro. Además, de traer a colación un caso similar que ocurrió en Inglaterra: “Creo que ya la gente lo tomó un poquito personal con el tema de que sea de Ibagué y tal… Y bueno, amenaza que va, que viene. Yo acá lo único que tengo que decir es bravo por el Liverpool, pero acá tengo que decir que el fútbol es el reflejo de lo que somos como sociedad. Las decisiones y los castigos también”.

“La decisión que tomé fue no entrar más en esto (la polémica contra el agresor de Daniel Cataño), ¿sabe? Yo ya lo viví una vez con todo el tema de la convocatoria de (pablo) Armero y fue muy doloroso porque además yo tengo una hija. Ya está insoportable”, complementó dando a conocer su radical decisión.

Andrea Guerrero habló del seguidor del Tolima y fue atacada por su crítica. - Foto: Instagram: Andrea Guerrero

“Este señor solamente tiene que hablar con la Fiscalía, yo no voy a ser interlocutora de él, pero qué triste porque somos el reflejo de la sociedad”, sentenció.

Finalmente, también informó que su regreso a la capital del Tolima se hace complicada para su trabajo o cualquier otra razón, por qué está en riesgo su integridad: “(Lo del) señor es la burla. Creo que las otras cosas vienen de los demás. Este era como mi punto acá: no es contra la afición de Ibagué, no es contra el hincha del Tolima, es individual. Yo no tengo nada en contra. Evidentemente, yo no podré volver por allá”.