Periodistas deportivas reaccionan en SEMANA a la burla de Alejandro Montenegro, agresor de Daniel Cataño

Alejandro Montenegro está convencido de que su agresión a Daniel Cataño y las reacciones que ha generado en el país, son un chiste. No ha parado de reírse de lo que hizo, está libre, aunque no puede entrar a los estadios y recibió una sanción de 23 millones de pesos. Aprovecha su cuarto de hora para subir videos a las redes que se vuelven virales, monetizan y le ayudan a enmendar un error en el que la ley no aplicó mano dura.

Su última publicación es contra las periodistas deportivas femeninas que lo han llamado delincuente. Con una muñeca que finge hablar, Montenegro las imita.

SEMANA habló con algunas de las comunicadoras más importantes y en su mayoría creen que su actuar tiene que ver con la poca mano dura que hay en el país para malos hinchas como él, que empañan el fútbol.

Andrea Guerrero, directora de deportes en RCN y presentadora de Win

“No vi su publicación y sinceramente no me interesa darle voz a un delincuente que no tuvo consecuencias. Su verdadero interlocutor debería la Fiscalía. Yo, como periodista, sigo comprometida en la lucha para que el fútbol no pierda la esencia de ser un espacio feliz, libre de violencia, para que lo disfrute toda la familia. Mi conversación hoy es planteándole al Tolima y a la comisión disciplinaria, ¿qué vamos a hacer para que no se repita? Es hora de tomar medidas reales, individualizar y no sancionar al ladrillo nada más”.

La periodista Andrea Guerrero y el hincha de Tolima que agredió a Daniel Cataño, Alejandro Montenegro. - Foto: Fotos: Instagram: Andrea Guerrero y Facebook: Alejandro Montenegro

Melissa Martínez, periodista deportiva de ESPN

“Lo veo como un fenómeno, donde la gente que es expuesta públicamente por actuaciones desagradables que no tienen consecuencias mayores jurídicamente, luego buscan sacar provecho al respecto y se convierten en microinfluenciadores. El tipo está buscando, por medio de la burla y la ironía, convertirse en creador de contenido absurdo, lo que tendrá seguro sus adeptos. Aquí no hay sanciones y cualquier cosa puede pasar”.

La periodista deportiva abrió su corazón a través de historias en Instagram. - Foto: Instagram: @melissamartineza

Sheyla García, periodista de Win Sports.

“No vi, ni quiero ver que fue lo que publicó, porque yo no sigo las redes de los delincuentes que están buscando protagonismo, agrediendo física y moralmente a quien les da la gana. Cero de mi tiempo a los inhumanos. Me mandaron el link, pero lo que hice fue reportar la cuenta, porque un agresor no puede seguir teniendo popularidad y buscando ser un personaje público”.

Sarah Castro, directora de ´La Dupla´ con el Diario As y Caracol Radio

“Me genera conflicto incluso referirme al tema. El contenido del video es tan poco relevante que considerarlo como burla es otorgarle más de lo que merece. Es lamentable que el resultado de protagonizar una agresión sea visibilidad y espacio en los medios”.

Juliana Salazar, desde ESPN Argentina

“Debo decir que pensé que esa persona había aprendido de lo sucedido, pero evidentemente no le puedes pedir peras a los olmos. Ese video reciente solo demuestra la ausencia de muchas cosas en él. Todos tenemos derecho a opinar con respeto sobre una situación y es evidente que no íbamos a aplaudir lo que hizo en la cancha. Y lo hicimos todos, periodistas, hombres y mujeres, así que acá demuestra misoginia al solo referirse a los comentarios femeninos. En honor a la verdad vi el video porque me lo enviaron, no porque lo siga; además lo que hace no es contenido, es solo la respuesta a su incapacidad de aceptar que se equivocó y que el camino no es por ahí”.

Juliana Salazar - Foto: cortesía

Carolina Castellanos de RCN Radio

“Me parece que con su accionar solo está dejando en evidencia su falta de madurez. El fue el que entró a agredir a un jugador, ahora le debemos los periodistas y es la víctima. A esta clase de gente no hay que ponerle cuidado y mejor dejar que las autoridades se encarguen de sus actuaciones.

Lizeth Durán, periodista de ESPN Colombia

“Es un vídeo burlesco, una demostración más del daño que hacen personajes como estos al fútbol. Esto es gracias a que no hay leyes que lleven a estos personajes a pagar y que no se presenten estas situaciones. Cualquiera puede agredir a un jugador o periodista con la excusa de una camiseta. Es triste que una sociedad y un deporte tan lindo se vea empañado por personajes como este, en un país lleno de vacíos en sus leyes. Esto no es lo que tienen que ver los niños y las familias que van al estadio, esto los aleja. Yo no esperaba nada bueno de alguien como él”.

Jenny Gámez, editora de Futbolred

“Flaco favor hacemos al fútbol dando visibilidad a los Montenegro del momento, a los don nadie que en un instante pasan del anonimato a la fama (buena o mala, a ellos les da igual) y que irrumpen en el espectáculo en un gana-gana total: la impunidad que les garantizan el propio fútbol y el país les permite poner en riesgo toda la industria sin consecuencias. El día que en vez de darles pantalla en los medios vayan a la cárcel, demandados por los mismos clubes que dicen amar y obligados a responder con su patrimonio, empezaremos a contar otra historia. Pero nadie tiene la valentía de asumir ese costo y por eso hace 20 años se registran las mismas historias de estos inadaptados que ya son paisaje. Nadie paga, nadie aprende”.

Vanessa Palacio, periodista de Win Sports

“No he visto el video, tampoco quiero verlo. Es lo que él quiere, likes, reproducciones, llamar la atención. Esto es un tema complejo y de fondo para la persona y no para el hincha. Debería buscar un acompañamiento profesional. Carece de algo y debería buscar apoyo. Su familia y amigos lo debe arropar, y darse cuenta de que sus acciones generan más violencia. No nos afecta como periodista, seguimos los contenidos que nos interesa y lo que él publica no me interesa”.