Inteligencia artificial se la juega y dice cuántos puntos hará Millonarios en esta Copa Libertadores

Bajo ese panorama, en las toldas azules hay serias dudas sobre el objetivo al que le apuntarán de ahora en adelante. La idea es seguir peleando por la clasificación a octavos de Libertadores, pero Gamero ya contempla la Copa Sudamericana como una alternativa que no sería del todo mala.

“Tenemos un resultado que no esperábamos. Veníamos con ilusión y no se pudo. Con un punto y faltando nueve, es complicado. Posibilidades todavía hay de seguir peleando, la otra es la Sudamericana y no podemos esconder eso desde hoy”, lanzó en rueda de prensa.