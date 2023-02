“Es un payaso, da vergüenza”: periodista deportivo tras videos de Alejandro Montenegro, hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño

Alejandro Montenegro, el hincha de Deportes Tolima que agredió al futbolista Daniel Cataño el pasado 12 de febrero, continúa generando malestar en algunos, en especial por los contenidos que ha estado subiendo en redes sociales, en los que se burla de las sanciones recibidas por su actuar.

La periodista Andrea Guerrero fue una de las primeras en rechazar que Montenegro se burlara de los poco más de 20 millones de pesos que debe pagar tras ingresar a la grama del Estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, para golpear al jugador de Millonarios.

Alejandro Montenegro, hincha del Deportes Tolima. - Foto: Facebook Alejandro Montenegro.

“Bienvenidos al país donde NO PASA NADA… Ahora lo volvió chiste. Delincuente!”, publicó en Twitter la comunicadora.

Bienvenidos al país donde NO PASA NADA… Ahora lo volvió chiste. Delincuente! https://t.co/hcCi5Uu51P — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) February 27, 2023

Pero su enfado, y el de otros tantos, no solo obedece a la fotografía con la que el jugador se burló de la sanción económica, sino de un video en el que también se tomó con risa la prohibición de ingresar a un estadio durante los próximos tres años. Alejandro Montenegro se grabó, cual influencer, alistándose para ir al partido Tolima vs. Cali, pero en las puertas del escenario deportivo supuestamente se topó con unos carteles con su foto, en los que figura que no es bienvenido.

Alejandro Montenegro, hincha del Deportes Tolima. - Foto: Facebook Alejandro Montenegro

En ese contexto, el periodista deportivo Juan Diego Cadavid también compartió su enfado. En su cuenta en YouTube, donde realiza un análisis de los partidos, comentó: “El tipo hizo un video en el que llega al estadio Manuel Murillo Toro con una camiseta del Tolima y una canción de fondo… Llega a la puerta del Manuel Murillo Toro y llega a la puerta y, de repente, la pantalla se pone blanca y negra… No seas payaso, Montenegro, no seas payaso”.

Aunque Montenegro pidió disculpas por la agresión a Cataño, hecho que conllevó a que Millonarios desistiera de jugar el partido, argumentando la falta de garantías en seguridad, Juan Diego Cadavid puso en duda que el arrepentimiento fuera honesto, incluso planteó que la intención fue conseguir clics.

“Pero eso de martirizarte y aprovechar las redes sociales para hacerte más famoso, yo sé que estoy contribuyendo en eso, porque sé que después de esto alguno irá a buscar el trino… Sé que estoy contribuyendo a hacerlo más famoso, pero ‘juepucha’, no me podía quedar con las ganas de decirle payaso a este señor. Que no contento con hacer lo que hizo, ahora quiere hacerse ilustre con el tema de su caga…”, comentó.

“El señor, muy campante, día de partido, con la camiseta puesta, en los alrededores del Manuel Murillo Toro. Da vergüenza…”, comentó Juan Diego Cadavid acerca del actuar de Alejandro Montenegro.

La agresión de Alejandro Montenegro contra Cataño

La agresión contra Daniel Cataño se registró segundos antes del compromiso entre Tolima y Millonarios el 12 de febrero. Los hinchas de Tolima lo insultaron, por lo que él se tomó las orejas, quizá para enviar un mensaje de que no le importaba y, justo en ese instante, alguien bajó de las gradas para pegarle.

Una vez Cataño fue agredido, salió corriendo detrás del hincha para golpearlo, razón por la que el árbitro del compromiso, Wilmar Roldán, lo expulsó, hecho que generó todavía más indignación en los jugadores de Millonarios, que decidieron no disputar el compromiso.

Hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño ahora quiere ser “gestor de paz” - Foto: Captura de pantalla Win Sports - Captura de pantalla video Twitter

Al parecer, la agresión se dio en represalia por la respuesta de Cataño a algunos hinchas del equipo vinotinto y oro un día antes del partido, cuando Millonarios arribó a la capital de Ibagué.

Cataño envió un beso a quienes le gritaron: “Cataño hijue...”, hecho que generó rechazo en la hinchada y que habría llevado a Alejandro Montenegro, militante de la barra Revolución Vinotinto Sur, a agredirlo en el estadio un día después.