Ya no va por Mbappé: el revolcón que planea el Real Madrid para el próximo mercado de fichajes; pescará en varios equipos

El Real Madrid es un equipo que está acostumbrado a tener los mejores jugadores del mundo a su disposición sin importar el dinero ni los movimientos que toque hacer; para Florentino Pérez ese, no es un impedimento, por lo que desde ya se comienza a especular sobre los movimientos que planea hacer la casa blanca de cara al próximo mercado de fichajes.

Luego del fracaso que significó intentar fichar al francés Kylian Mbappé, quien finalmente se quedó con el Paris Saint Germain, las directivas del cuadro merengue estrían planeado una serie de movimientos que involucran negociaciones con diferentes equipos de primer nivel en Europa y un par de fichajes extra de figuras que vienen teniendo protagonismo en equipos de menor nivel.

Lo primero que señalan desde España, especialmente el portal Defensa Central, es que el interés por Mbappé parece haberse diluido; sin embargo, no se le cierran las puertas del todo, pues es claro que su fichaje es un capricho del propio Florentino.

Kylian Mbappé fue uno de los intereses del Real Madrid, pero el francés prefirió seguir con el PSG. - Foto: AFP

Ahora, para dar un nuevo aire a la plantilla de Carlo Ancelloti, los principales objetivos serán Jude Bellingham del Borussia Dortmund y Josko Gvardiol del RB Leipzig, futbolistas que vienen destacándose en sus equipos y que estarían en la mira del equipo más veces campeón de Europa que busca candidatos ante la posible salida de referentes como Tony Kross, Luka Modric y Nacho Fernández.

La otra parte del plan de Florentino apuntaría a quedarse con importantes figuras de equipos de primer nivel en la Bundesliga y en la Premier Legue.

El primer nombre que aparece en esa lista es el de Harry Kane, delantero del Tottenham y que en varias oportunidades ha sonado para llegar a Madrid. La crisis económica del conjunto inglés y el final del contrato en 2024 sería el escenario perfecto para que los emisarios del real entren a seducir al atacante, que acumula 20 goles y 4 asistencias en la actual temporada.

Otro de los delanteros que quiere el equipo de Florentino es a Mason Mount, delantero inglés al servicio del Chelsea que ha mostrado efectividad y velocidad, dos de las características que le caerían muy bien al equipo blanco. El punta sería una de las alternativas si no se logra sacar adelante la compra de Bellingham.

Por último, los rumores apuntan a un férreo interés por Kingsley Coman, delantero del Bayer Múnich que podría llegar ante la muy segura salida del belga Eden Hazard quien luego de ser una de las figuras del Chelsea, llegó al cuadro blanco donde pasó sin pena ni gloria.

Eden Hazard llegó del Chelsea y no tuvo un buen rendimiento en el cuadro blanco (AP Photo/Ricardo Larreina, file) - Foto: AP/Ricardo Larreina

David Alaba reveló por qué votó por Messi y no por Benzema en ‘The Best’: se lavó las manos y elogió al delantero del Real Madrid

Un día después de la entrega de los premios The Best, en la que Lionel Messi consiguió su segunda estatuilla, igualando a Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo, continúan las reacciones. El austriaco David Alaba, por ejemplo, está siendo blanco de críticas por haber votado por el 10 de la selección de Argentina antes que por su compañero en el Real Madrid, Karim Benzema, uno de los tres finalistas en la categoría de mejor jugador.

Alaba, como capitán de la selección de Austria, debía dar cinco puntos a quien considera el mejor jugador del mundo, tres puntos a quien a su juicio ocupaba el segundo lugar y un punto al tercero. Así, pues, le dio más puntos a Messi que a Mbappé, por lo que de inmediato lo cuestionaron en redes sociales, tanto que tuvo que salir a defenderse.

El austriaco David Alaba está siendo blanco de críticas por haber votado por el 10 de la selección de Argentina (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Quien se desempeña como lateral derecho en el Real Madrid afirmó que, aunque el voto figura con su nombre, haber escogido a Messi sobre Benzema fue una decisión grupal con los miembros de la selección de Austria. También aprovechó para elogiar el talento del delantero francés, vigente Balón de Oro, quien no pudo disputar la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022 por una lesión.

“En cuanto al Premio FIFA The Best: La selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide”, escribió Alaba en su cuenta en Twitter, publicación que ya suma 14.000 ‘me gusta’.

Entretanto, acerca de Benzema, comentó: “Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones. Y yo he dicho muchas veces que para mí es el mejor delantero del mundo, y sigue siendo así. Sin duda”.