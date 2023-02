Andrea Guerrero se va contra hincha de Tolima que agredió a Daniel Cataño por sus fotos en redes: “lo volvió chiste, delincuente”

La periodista Andrea Guerrero arremetió este 27 de febrero contra Alejandro Montenegro, el hincha de Deportes Tolima que dos semanas atrás ingresó a la grama del estadio Manuel Murillo Toro para agredir al futbolista Daniel Cataño, de paso por el conjunto pijao, pero que ahora milita en Millonarios.

El malestar de Guerrero con el aficionado obedeció a algunas publicaciones en redes sociales tomando con burla las sanciones recibidas por su agresión hacia el jugador. Previo al compromiso entre Deportes Tolima y Deportivo Cali en Ibagué, el pasado 26 de febrero, Montenegro subió una foto que dejaría ver lo poco que le importa la multa económica de 20 salarios mínimos vigentes, que equivalen a $23.200.000, por el hecho que protagonizó.

Alejandro Montenegro, hincha del Deportes Tolima. - Foto: Facebook Alejandro Montenegro.

Montenegro además subió un video en el que se le vio alistándose para entrar al estadio, en cuyas puertas había dos hojas en las que se prohibía su ingreso, aunque al parecer no fueron pegadas por las autoridades, sino por él.

“Día de fútbol en Ibagué. NOS VEMOS TODOS EN EL ESTADIO, AGUANTE TOLIMA”, escribió en el post, retando la sanción que le puso la Dimayor y las autoridades pertinentes.

Alejandro Montenegro, hincha del Deportes Tolima. - Foto: Facebook Alejandro Montenegro

En ese contexto, Andrea Guerrea opinó en Twitter: “Bienvenidos al país donde NO PASA NADA… Ahora lo volvió chiste. Delincuente”.

Bienvenidos al país donde NO PASA NADA… Ahora lo volvió chiste. Delincuente! https://t.co/hcCi5Uu51P — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) February 27, 2023

En cuanto al Deportes Tolima, fue sancionado con cuatro partidos sin público, pero el jueves pasado se conoció una nueva resolución en la que se conoció que el conjunto pijao solo deberá cumplir con tres partidos de sanción y solo se verá afectada la tribuna oriental, desde donde salió el aficionado Alejandro Montenegro para agredir a Daniel Cataño.

“Sancionar al Club Deportes Tolima S. A. (Tolima), con tres (3) fechas de suspensión parcial de la plaza, Tribuna Oriental”, se lee en el comunicado, que mantiene la multa económica contra el club.

Así fue la agresión contra Daniel Cataño

La agresión contra Daniel Cataño se registró segundos antes del compromiso entre Tolima y Millonarios el 12 de febrero. Los hinchas de Tolima lo insultaron, por lo que él se tomó las orejas, quizá para enviar un mensaje de que no le importaba y, justo en ese instante, alguien bajó de las gradas para pegarle.

Una vez Cataño fue agredido, salió corriendo detrás del hincha para golpearlo, razón por la que el árbitro del compromiso, Wilmar Roldán, lo expulsó, hecho que generó todavía más indignación en los jugadores de Millonarios, que decidieron no disputar el compromiso.

Cataño se disponía para el inicio del partido cuando fue atacado por la espalda. - Foto: Captura Win Sports

Ante lo sucedido, el presidente del Tolima, César Camargo, expuso: “La verdad es que ya hay un hecho que sucedió, hay un equipo que se retiró. Eso es un hecho inocultable. Estoy triste, no debería terminar en esto. Lamentamos mucho lo que pasó, estamos en contra”.

La tensión comenzó un día antes del partido

Al parecer, la agresión se dio en represalia por la respuesta de Cataño a algunos hinchas del equipo vinotinto y oro un día antes del partido, cuando Millonarios arribó a la capital de Ibagué.

Cataño envió un beso a quienes le gritaron: “Cataño hijue...”, hecho que generó rechazo en la hinchada y que habría llevado a Alejandro Montenegro, militante de la barra Revolución Vinotinto Sur, a agredirlo en el estadio. A continuación, el momento.

@andresmarocco Daniel Cataño tambien es muy tonto el no cuando llego a la ciudad no debió contestar a lo que los hinchas del Tolima le decian, ahi ofendio mas a la gente pic.twitter.com/Iq24dfxowk — Diego Arias (@daarias23) February 13, 2023

De hecho, el presidente del Tolima, César Camargo, se refirió a la situación: “Estamos en contra de la provocación que hubo ayer de parte del jugador, eso no es fútbol, eso no es el deporte. Estamos en contra de lo que sucedió acá. Son hechos que se nos salen de nuestro control (...). Es una fiesta que no se puede empañar por eso, pero yo creo que los equipos de fútbol somos llamados a promover el deporte, no destruirlo guardándonos en el camerino”.