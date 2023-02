Así celebró Lionel Messi su premio The Best junto a su esposa: fiesta de cumpleaños, desayuno especial y paseo a orillas del Sena

Ser uno de los jugadores con más reconocimientos en la historia del balompié no es impedimento para festejar un nuevo galardón. En las últimas horas se conoció la manera en que Lionel Messi celebró su segundo premio The Best de la Fifa, aunque además tiene siete balones de oro, hoy entregados solamente por la revista France Football.

El astro argentino, que encaminó a la albiceleste a su tercer título mundial en Qatar, asistió a la fiesta de cumpleaños de un compañero del París Saint-Germain, una vez terminó la ceremonia de premiación en el Palais Pleyel.

Quien invitó a Leo a celebrar su cumpleaños 24 fue Gianluigi Donnarumma, quien en realidad debió celebrar el 25 de febrero, dado que es la fecha de su nacimiento, pero no pudo porque su equipo estaba a tan solo horas de enfrentar al Marsella en un partido determinante por consolidarse como líder de la Ligue 1.

Al festejo, en el que compartió con figuras del fútbol internacional como Marco Verratti, Messi acudió en compañía de su esposa, Antonella Roccuzzo.

Y tras ganar el premio #TheBest, Messi disfruta junto a Verratti en el cumpleaños de Gigio Donnarumma. pic.twitter.com/O89HG4g1D2 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2023

Quien dejó en evidencia la participación de Messi en la fiesta de Donnarumma fue la organizadora de eventos Giorgia Farina, quien no dudó en compartir una foto con el astro argentino apenas horas después de que consiguiera su segundo premio The Best, con el que igualó en número de estatuillas a Cristiano Ronaldo y el polaco Robert Lewandowski.

La organizadora de eventos Giorgia Farina, junto a Messi - Foto: Instagram: Giorgia Farina

La celebración de Messi se extendió un día

La celebración de Lionel Messi, al que algunos consideran el más grande de todos los tiempos, por encima de Diego Armando Maradona y Pelé, no se detuvo con la fiesta del 27 de febrero en la capital francesa.

Este martes, Antonella Roccuzzo publicó dos historias en su cuenta en Instagram que dieron cuenta de cómo siguió la celebración. Contrario a otros futbolistas, que son excéntricos, Leo y su esposa presumieron un desayuno sencillo pero con una gran vista a la ciudad, además de un recorrido a orillas del río Sena.

Desayuno con vista a París, así celebró Messi su The Best - Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo

Valga recordar que Antonella es una importante empresaria en Argentina, ya que posee un vínculo con la industria de la moda y los negocios, gracias a una asociación que hizo su familia con una reconocida cadena de supermercados, en Rosario, ciudad natal de la pareja.

Messi observando el río Sena. - Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo

Pero no solo ha escalado montañas por los logros de sus familiares, sino por sus méritos propios. Muestra de ello es que la modelo cuenta en la actualidad con una marca de moda llamada Enfans, que se enfoca en prendas exclusivas para niños y adolescentes.

El discurso de Messi en The Best

El pasado 27 de febrero, los ojos del mundo estuvieron puestos en Messi. Los asistentes a la gala The Best y los aficionados que disfrutaron de la transmisión en vivo en las redes sociales, quisieron comprobar si Messi hablaba como jugaba, y los sorprendió con su discurso.

“Es un placer volver a estar acá, entre los tres mejores con Benzema, que no está acá, y Mbappé. Los dos tuvieron un año grandísimo. Es un honor volver a estar en la gala y ser el ganador. Quiero agradecer a mis compañeros porque hoy estamos acá con Scaloni y el Dibu. Estamos en representación de Ellos. Sin ellos no estaríamos hoy acá, como lo dijo mi técnico, Scaloni”, dijo inicialmente Messi.

Luego, reconoció lo importante que fue haber liderado el tercer título mundial de la selección de Argentina: “Este año fue una locura para mí. Pude cumplir mi sueño después de tanto pelear e insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir, y yo gracias a dios lo pude obtener”.

Luego agregó: “Por último quiero agradecerle a mi familia, a la gente de Argentina por como vivieron ese mes tan especial que va a quedar en nuestro recuerdo y le mando un beso especial a mis hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y vayan a dormir ya”.