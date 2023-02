Lionel Messi se lleva un título más en su carrera: el galardón al mejor jugador en los premios The Best 2022

Lionel Messi, capitán de la selección argentina de fútbol con la que se proclamó campeón del Mundo en Catar, recibió el premio ‘The Best’ al mejor futbolista de 2022 en una gala organizada por la FIFA este lunes en París.

En las votaciones, Messi superó a su compañero francés en el París SG Kylian Mbappé y al delantero galo del Real Madrid Karim Benzema, que en diciembre había ganado el Balón de Oro, el prestigioso premio que entrega la revista France Football al mejor jugador del año.

#TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! 🇦🇷 pic.twitter.com/HXEugVH1t9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Siete premios The Best en el once ideal, dos en lo personal y siete Balones de Oro a lo largo de su exitosa carrera deportiva: Lionel Andrés Messi Cuccittini, el único futbolista capaz de lograrlo, demostrando año tras año desde su aparición por allá en 2004 que domina el fútbol a placer y que no es el deporte que práctica, es su deporte.

A sus 35 años, es la 3ª ocasión que Messi gana este premio, después de 2009 y 2019, sucediendo en el palmarés al polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski.

Dos meses y medio después de conquistar el Mundial, el fútbol argentino ha sido protagonista en la gala celebrada por la FIFA, ya que el seleccionador Lionel Scaloni fue elegido el mejor técnico de 2022 y Emiliano ‘Dibu’ Martínez el mejor portero.

Admitiendo estar “muy nervioso”, Messi declaró en su discurso: “Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir y yo lo pude tener”.

“Quiero agradecer a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de la manera que vivimos ese mes tan especial, que va a quedar de por vida en los recuerdos nuestros”, añadió.