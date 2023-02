Hincha que agredió a Daniel Cataño quedó en libertad; “¿Terminará como gestor de paz?”, se pregunta Carlos Antonio Vélez

Este domingo, se presentó un nuevo escándalo en el Fútbol Profesional Colombiano, luego de que un hincha del Deportes Tolima ingresara a la cancha del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y golpeara a Daniel Cataño, jugador de Millonarios, quien también le pegó al aficionado.

Ante este lamentable hecho, los árbitros -encabezados por Wilmar Roldán- decidieron suspender el compromiso, válido por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2023-I, debido a que los integrantes del conjunto azul se negaron a salir nuevamente al terreno de juego, pues las condiciones de seguridad no estaban dadas.

Daniel Cataño fue golpeado por un hincha del Tolima - Foto: Captura de pantalla: Jp Soto

“No se trata de que sea Cataño, se trata de que esto es el fútbol que nos corresponde a todos. Nuestra seguridad está por encima de cualquier cosa. Creo que nosotros tenemos que sentar un precedente para que eduquemos como sociedad. Esto es un tema de solidaridad, de colegaje”, indicó David Macalister Silva, capitán del equipo ‘embajador’.

El fanático, identificado con el nombre de Alejandro Montenegro, fue detenido en el escenario deportivo y, posteriormente, trasladado a las celdas del CTI de la Fiscalía en la capital tolimense, donde pasó toda la noche.

Sin embargo, el periodista Diego Rueda aseguró, este lunes en Caracol Radio, que el joven, de 21 años, quedó en libertad después de ser presentando ante un juez de garantías. Igualmente, el hincha pidió disculpas públicas.

“Muy buenas tardes a la opinión pública. Me presento ante ustedes a pedir disculpas. Me dejé llevar por las emociones que se viven en un estadio de fútbol. Mis acciones no fueron correctas, no se puede permitir que el fútbol se vuelva violencia. Tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, expresó inicialmente.

El joven fue dejado en libertad este lunes - Foto: Captura video @Mayotrujillo

Alejandro Montenegro pasó la noche detenido en Ibagué - Foto: Alcaldía de Ibagué

Luego, añadió: “Yo creo que un error mío no podía parar el partido, más cuando la Policía estaba dispuesta a garantizar todo el tema de seguridad para que el partido se jugará. Esas son las consecuencias de los malos actos que cometí”.

Carlos Antonio Vélez, reconocido comentarista de Win Sports, no dejó pasar por alto este incidente y condenó categóricamente este lamentable hecho, puntualizando que este tipo de actos no pueden seguir presentándose en Colombia.

Adicionalmente, el periodista caldense aprovechó la coyuntura para mandarle una pulla al Gobierno del presidente Gustavo Petro, y lanzó una picante pregunta en su cuenta personal de Twitter.

“¿Este energúmeno está guardado ya? ¿Terminará como gestor de paz? Cobarde”, fue el mensaje que escribió el comunicador para acompañar la publicación, que se hizo viral en las redes sociales.

Y este energúmeno está guardado ya? Terminará como gestor de Paz? cobarde.. pic.twitter.com/yfhC2DSTng — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) February 12, 2023

El periodista condenó la agresión contra Cataño - Foto: Captura de pantalla Win Sports

Daniel Cataño, por su parte, realizó las respectivas diligencias judiciales en contra del aficionado tolimense. Además, el jugador de Millonarios colocó la denuncia formal por el delito de lesiones personales.

“Esperamos que las acciones pertinentes avancen por parte de los organismos del Estado, y efectivamente avance también en la defensa de nuestro club Deportes Tolima”, señaló en Blu Radio el coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Pese a que quedó en libertad, el fanático será penalizado con una multa entre 20 a 100 salarios mínimos vigentes legales y no podrá acudir a ningún escenario deportivos por un periodo entre 3 a 5 años, ya que invadió el terreno de juego y cometió una agresión física sobre otra uno de los actores del evento.

El agresor de Daniel Cataño fue aplaudido por la hinchada del Deportes Tolima - Foto: Captura Twitter @azzurromillos

Daniel Cataño denunció al aficionado que lo golpeó - Foto: Captura de pantalla//Captura de pantalla transmisión Win Sports.

Así quedó el bus de Millonarios luego de ser atacado - Foto: Foto Juan Carlos Pereira.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo bogotano se pronunció oficialmente con respecto a la agresión que sufrió el volante y los actos vandálicos de los que fueron víctimas sus jugadores una vez salieron del escenario deportivo, luego de que el bus en el que iba fue apedreado.

“Millonarios FC es enfático en señalar que la prioridad es la seguridad de los jugadores y miembros del cuerpo técnico, así como de los asistentes al escenario deportivo. Los actos de violencia deben ser rechazados con firmeza”, precisó la escuadra azul.