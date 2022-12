Hincha que fue ‘noqueado’ por Mbappé aparece para dar su testimonio

Un fuerte susto se vivió el pasado miércoles en el Mundial de Qatar, cuando en la previa del duelo entre Francia y Marruecos por las semifinales el delantero francés Kylian Mbappé ‘noqueo’ de un balonazo a un hincha que se encontraba en la tribuna que se ubica detrás del arco.

El delantero estaba calentando con el resto de sus compañeros en el estadio Al-Bayt. Entre los más de 60 mil espectadores presentes en las gradas, uno no vio venir un balón después de un potente disparo del jugador del PSG y se llevó un balonazo en la cara. El hincha perdió el equilibrio, se llevó las manos a la cara y tuvo que recibir ayuda del resto de fanáticos presentes en la tribuna.

Ante este suceso, el delantero no fue ajeno y corrió de inmediato para auxiliar al afectado. Kylian les dio la mano al hincha y a los demás que lo ayudaron, y volvió al terreno de juego. Sin duda, un día inolvidable para este hincha que, aunque sufrió un duro balonazo, también tuvo cerca al ídolo de los galos en una imagen que le da la vuelta al mundo.

⚽LA REACCIÓN DE MBAPPÉ⚽



🇫🇷Kylian Mbappé noqueó de un pelotazo a un hincha que estaba detrás del arco del estadio Al Bayt durante el calentamiento previo al encuentro que Francia venció a Marruecos para clasificar a la final del Mundial Qatar 2022. pic.twitter.com/OjtPkQpx8v — CANAL 26 (@canal26noticias) December 15, 2022

“Me noqueó”

Tras lo ocurrido en el juego de semifinales, el propio hincha habló de los instantes que pasó luego del duro golpe. El fanático afirmó que se sintió “noqueado” y que no recuerda los momentos en el que Mbappé se acercó a él para pedir disculpas y saludarlo.

“Estaba en el bombo y no vi llegar la pelota para nada. Me dio en la cara con un poder… Me caí de golpe, quedé completamente noqueado, aturdido”, dijo el hincha en charla con el medio RMC Sport.

“Mis amigos de al lado están felices, dijeron que pudieron tocarlo (a Mbappé) y verlo de cerca. Fue muy amable de su parte, demuestra que es realmente una muy buena persona y le agradezco, incluso con su golpe, que fue realmente muy violento”, agregó.

🇫🇷 On a retrouvé le supporter français complètement sonné par une frappe de Mbappé à l'échauffement ► https://t.co/BKkXOROJcQ pic.twitter.com/HItJU7QSG5 — RMC Sport (@RMCsport) December 14, 2022

El hincha sí recuerda el partido en el que su selección avanzó a la gran final del Mundial de Qatar, tras vencer por 2-0 a Marruecos. Los goles de Hernández y Muani dieron pie para que los galos se hicieran con el tiquete para medirse el próximo domingo a la Argentina de Lionel Messi.

En el historial reciente de los duelos entre la albiceleste y los galos, antes de la final del Mundial, que tendrá lugar en el estadio de Lusail (norte de Doha, Qatar), hay que tener en cuenta: