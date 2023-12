Hinchas de Nacional agarraron a golpes a periodista de ESPN en pleno estadio: así fue el ataque

Desde dentro del campo, el árbitro Jhon Hinestroza aguantó unos minutos antes de parar el juego e informarle a cada uno de los equipos que el partido no podría continuar si las autoridades no garantizaban la seguridad de los otros espectadores y, por supuesto, de los protagonistas, entre ellos su cuerpo arbitral.

“En ese momento los hinchas empezaron a salir”, cuenta Alarcón. “Salieron tres tipos con aspecto de que estaban drogados, de que estaban tomados, y empezaron a insultarnos, a mí y al camarógrafo, porque ‘éramos de Bogotá', que porque no decíamos las cosas, que porque no teníamos la cámara adentro del estadio registrando lo que estaba pasando”, aseguró.

“Cuando la situación se detiene no había autoridades por ningún lado”, reclama Alarcón. “A mí me logran dar tres goles, estaba de espaldas y me alcanzan a dar en el pómulo derecho. Cuando me volteo siento otro golpe en el otro costado y cuando volteo a ver ya había siete hinchas subidos en la plaquita donde nosotros estábamos”, narró.