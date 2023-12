Sheyla García contó ‘pesadilla’ que pasó con hinchas de Nacional: “M dijo que me iba a matar”

Atlético Nacional perdió por un resultado histórico contra su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín. El 5 a 0 marcó la eliminación de la final de Liga BetPlay, pero además desencadenó la ira de algunos mal llamados hinchas, que justificaron en ese resultado la violencia, incluso contra la prensa.

Sheyla García, periodista deportiva del canal Win Sports. | Foto: Instagram sheylagarcia07

Algunos, desadaptados con camisetas de Nacional quisieron invadir el campo y provocar desmanes. Sin embargo, los mismos seguidores, que también hacen parte de la logística, lo evitaron.

Las cosas no se calmaron ahí. El árbitro Jhon Hinestroza se percató de los enfrentamientos e hizo sonar su silbato por la falta de garantías de seguridad.

Los periodistas de diferentes medios de comunicación fueron agredidos. José Luis Alarcón de ESPN, María Camila Vergara de Teleantioquia y Sheyla García, reconocida comunicadora de Win Sports.

El periodista de ESPN José Luis Alarcón fue motivo de burlas por los hinchas de Millonarios, tras la eliminación de Nacional en Copa Libertadores. | Foto: Foto del perfil personal de Twitter @voxdeamerica

El comisario de seguridad del escenario, al percatarse de los ánimos enardecidos, le advirtió a Sheyla y sus compañeros que se resguardaran. Sin embargo, no fue suficiente, los quisieron violentar.

“Me tiraron una botella desde occidental. También a mi compañero Mauricio, pero no le pegaron. En mi caso, me volteo, vi la botella y quiéen me la tira. Yo me alcancé a correr y me pegó en la espalda. Por poco me da en la cabeza. Tenía agua, era grande y pesada. El golpe hubiera sido fuerte”, relató.

Las cosas no pararon ahí. El violento seguidor de Nacional, desde la parte alta de la tribuna, se fue acercando hasta los barandales que separan la cancha y empezó a insultarla.

“El tipo me empezó a gritar perra, vendida, que apagara las cámaras y no los grabara. Yo le respondí que qué le pasaba, que por qué me agredía si no les estaba haciendo nada. El tipo me dice que no lo grabe y que soy una hijueputa. Le expliqué que el micrófono no grababa, la cámara estaba para otro lado, mi celular guardado. Le pedí respeto”, explicó el cruce de palabras.

Sheyla no se quedó callada y le dijo al tipo que no fuera cobarde de amenazarla, algunas personas la respaldaron. Sin embargo, el tipo la amenazó de muerte.

“Me dijo que me iba a matar y que afuera del estadio me esperaba. La gente se le fue encima y a pedirme que me escondiera”, contó con angustia.

Imagen del partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la Liga colombiana 2023. | Foto: Colprensa: Juan Augusto Cardona

Otra mujer que sufrió agresiones durante el cubrimiento y en su labor periodística fue María Camila Vergara, reportera deportiva de Teleantioquia.

En SEMANA, Camila contó que cuando finalizó el partido, ella empezó a recibir insultos.

“Algunos hinchas le decían a otros que no nos hablaran, arremetían contra los que entrevistábamos. El atropello no solo fue la agresión física, sino también de manera verbal”, indicó.

Maria Camila estaba haciendo reportería por el sector de occidental. Abordó a un hincha para hacer la nota de rutina después de un partido de fútbol y sintió un fuerte ruido.

María Camila Vergara, periodista de Teleantioquia. | Foto: @macamilavergara

No solo ella y su compañero, sino también el conductor designado del canal, se quedaron en shock. Cuando el camarógrafo vio el daño al equipo que es de su responsabilidad, le preguntó al violento hincha quién le iba a responder. El tema se agravó.

“El tipo no dejaba de insultarnos, ese individuo estaba acompañado. Una chica estaba con él, igual de alterada y drogada que él. También insultaba y los que los acompañaban evitaban que se nos fueran encima”, describió.

A la periodista lo que más le indigna es que la Policía, que estaba cerca de los hechos, no hiciera nada por garantizarles la seguridad.