Hinchas explotaron tras la eliminación de Nacional y protestan en Medellín: “Que se vayan todos”

“Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, cantan los hinchas, que consideran que la situación ya es insostenible y piden un nuevo proyecto.

Además de la decepción que hay por cuenta de la eliminación en el torneo internacional, los seguidores del club antioqueño también han mostrado su frustración por la mala imagen que ha dejado en la Liga BetPlay. En las últimas tres presentaciones del campeonato, los verdolagas no han podido conseguir una victoria.

Nacional fue humillado en Libertadores; el paisa no pudo ante rival de menor categoría y la crisis empeora

Las críticas tras la eliminación

Los hinchas no han sido los únicos que se han mostrado muy molestos tras la eliminación en Libertadores. A través de redes sociales, distintos periodistas deportivos también han mostrado su inconformismo.

“¿Y no era que con solo sacar a Bodmer se arreglaba todo? Es insólito que le tiren mil centros y pelotas frontales a un equipo paraguayo cuando ellos, por aire, son mejores. Jugaron para ellos todo el tiempo La verdad estos jugadores de @nacionaloficial están bajo sospecha futbolística. Pareciera que ‘juegan’ para profundizar el lío y no para solucionarlo a no ser que sean así de discretos y limitados”, manifestó Carlos Antonio Vélez, de Win Sports.