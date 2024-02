“Que se vayan todos”; hinchas y periodistas crucifican a Nacional por su eliminación de Libertadores

Oooohhh Que se vayan todos que no quede ninguno solo!! pic.twitter.com/p9R0ekenq5

En muchos videos se pudo ver y escuchar como la hinchada de Nacional, cuando el equipo iba perdiendo, cantando lo siguiente: “ que se vayan todos, que no quede ni uno solo ”. La repitieron varias veces. Asimismo, muchos periodistas opinar sobre la derrota de Nacional, estos fueron algunos:

“¿Y no era que con solo sacar a Bodmer se arreglaba todo? Es insólito que le tiren mil centros y pelotas frontales a un equipo paraguayo cuando ellos, por aire, son mejores. Jugaron para ellos todo el tiempo La verdad estos jugadores de @nacionaloficial están bajo sospecha futbolística. Pareciera que ‘juegan’ para profundizar el lío y no para solucionarlo a no ser que sean así de discretos y limitados”, manifestó Carlos Antonio Vélez, de Win Sports.