“Yo mismo doy un paso al costado”: Alberto Gamero alarma a Millonarios poniendo a disposición su cargo

El mismo capitán del barco, que hace pocos días dijo que no existía crisis en su equipo, ha salido este 28 de febrero a generar alarma en Millonarios al decir: “a mí no me gusta sufrir, si veo que la cosa no sale, yo mismo doy un paso al costado, a las cosas no me apego”.

Alberto Gamero, quien un día antes perdió por 2-0 ante Once Caldas en el marco de la fecha 9, estuvo en entrevista con el programa Primer Toque de Win Sports, al que le refirió su tristeza por abucheos en su propia casa tras la reciente caída: “Me dolieron los insultos. El trabajo no lo voy a traicionar, no es toda la hinchada y eso lo tengo claro”.

🔵👔 “Me dolieron los insultos. El trabajo no lo voy a traicionar, no es toda la hinchada y eso lo tengo claro. A mí no me gusta sufrir, si veo que la cosa no sale, yo mismo doy un paso al costado, a las cosas no me apego”, Alberto Gamero, técnico de Millonarios. #PrimerToque pic.twitter.com/9B9J7PWeX0 — Win Sports (@WinSportsTV) February 28, 2024

En medio de la misma conversación, señaló que lo que le viene sucediendo a los suyos es algo temporal: “Hay rachas y momentos que los tienen todos los equipos, hoy lo tenemos nosotros desafortunadamente”. Valga recordar que ya son tres caídas al hilo para los azules, además, de que en ninguno de esos juegos han logrado marcar.

En defensa a sus jugadores, los respaldó dando a conocer su anhelo por lograr los resultados y el malestar que vienen teniendo porqué los mismos no se han venido logrando: “Siempre hay una idea y una vocación hacía el hincha y es que este equipo en la cancha siempre tiene que sudar la camiseta”.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios | Foto: Getty Images

La derrota ante los blancos durante la noche anterior, generó que la afición mostrara su malestar contra algunos jugadores y hasta su propio técnico, ese mismo que los ha llevado a tres títulos en los últimos años, salió abucheado por un sector del estadio El Campín. La defensa del samario por esto se dio en medio de la rueda de prensa pospartido.

“Para nosotros hay mucha tristeza, no habíamos sufrido un bache de estos. En esto hay que ser fuerte, yo soy muy fuerte en estos momentos y lo único que siempre he dicho, por ejemplo, del partido de hoy, y es que hay un problema grande, que no la metemos y los partidos se ganan con goles”, dijo inicialmente.

Parado en la raya y haciendo respetar su proceso exitoso de varios años, sentenció que ante las presiones no modificará nada: “Me van a tildar de terco, de loco y hasta de pronto de bruto... pero créanme que por el hecho de haber perdido en tres partidos, yo no voy a cambiar mi forma de jugar, en eso sí soy muy claro, porque siento que el grupo se siente cómodo y es feliz así”.

Alberto Gamero reprochó a Leonardo Castro en el camerino de Millonarios | Foto: @TeQuieroAzulMfc

De cara a revertir la situación, apuntó: “Reproches no voy a tener, simplemente tranquilizar a estos jugadores, porque me parece que hoy lucharon, corrieron. Hicimos todo para, por lo menos, empatar el partido y no lo hicimos. Ahora es recibir todas las críticas que haya y nosotros hacernos fuertes para poder revertir este momento”.

Finalmente, lanzó un mensaje contra su propia afición donde se mostró afectado por la falta de apoyo en un momento crítico: “Para mí no es fácil que salga del estadio El Campín y me griten tantas cosas, este es un momento duro porque si algo he tenido yo en este Millonarios, es que he querido que mi equipo respete a la afición. Salí muy dolido”.

Millonarios vs Once Caldas - fecha 9 - Liga BetPlay | Foto: Colprensa.