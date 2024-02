Alberto Gamero se para en la raya por su Millonarios: “Me van a tildar de loco, no voy a cambiar”

Ninguno de los denominados ‘grandes’ del fútbol colombiano está teniendo un buen presente. Extrañamente para Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali, lo sumado en puntos durante las primeras nueve jornadas no les da para estar siquiera en la parte media de la tabla de posiciones.

En la fecha 9 que está por terminar, tanto azules como verdes cayeron, mientras que los rojos apenas pudieron sumar un punto y de ahí la razón de su grave situación actual. Quien jugó más recientemente fue el cuadro azul, que cayó por tercera vez consecutiva, esta vez ante Once Caldas en su propio estadio.

Millonarios encadenó tres derrotas seguidas en Liga BetPlay 2024-I | Foto: Colprensa

Dicha derrota generó que la afición mostrara su malestar contra algunos jugadores y hasta su propio técnico, ese mismo que los ha llevado a tres títulos en los últimos años, y que ahora salió abucheado por un sector del estadio El Campín. La defensa del samario por esto se dio en medio de la rueda de prensa pospartido.

“Para nosotros hay mucha tristeza, no habíamos sufrido un bache de estos. En esto hay que ser fuerte, yo soy muy fuerte en estos momentos y lo único que siempre he dicho, por ejemplo, del partido de hoy, y es que hay un problema grande, que no la metemos y los partidos se ganan con goles”, dijo inicialmente.

Luego, el estratega de los azules señaló que tras su caída ante los blancos no consideraba hubiese algo mal en el trámite del juego por parte de los suyos, el único déficit correspondía: “Hoy, reprocharle algo al equipo... ¿qué es?, ¿por qué no se hacen los goles?, nada más”.

Alberto Gamero no estuvo conforme con la cantidad de amarillas para su equipo. | Foto: Mariano Vimos

“Ni siquiera el gol de ellos o el penalti tiene que haber reproche, son dos jugadas aisladas: la primera, un mal control, un mal rechazo, nos cogieron mal parados y la segunda, el penalti fue una imprudencia cuando nosotros ya estábamos volcados al ataque”, precisó de acciones puntuales del juego.

De cara a revertir la situación, apuntó: “Reproches no voy a tener, simplemente tranquilizar a estos jugadores, porque me parece que hoy lucharon, corrieron. Hicimos todo para, por lo menos, empatar el partido y no lo hicimos. Ahora es recibir todas las críticas que haya y nosotros hacernos fuertes para poder revertir este momento”.

Parado en la raya y haciendo respetar su proceso exitoso de varios años, sentenció que ante las presiones no modificará nada: “Me van a tildar de terco, de loco y hasta de pronto de bruto... pero créanme que por el hecho de haber perdido en tres partidos, yo no voy a cambiar mi forma de jugar, en eso sí soy muy claro, porque siento que el grupo se siente cómodo y es feliz así”.

Millonarios cayó ante Águilas, Patriotas y Once Caldas. | Foto: x @MillosFCOficial

Para concluir, volvió a hacer hincapié sobre la falta de gol como el único lío que actualmente tienen: “La situación es que nosotros no metemos un gol y nosotros creamos las situaciones de gol, eso hace parte del juego. Si nosotros queremos redondear esto tenemos que meter un gol. No sé quién habrá sido la figura hoy, pero me parece que para mí es el arquero”.