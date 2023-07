Historias de superación y disciplina: así comenzaron las estrellas de la Selección Colombia Femenina en el fútbol

La historia detrás de Manuela Vanegas

Daniela Arias vivió para el deporte

Y para la familia ver estos partidos, tan exigentes, no es sencillo, como bien lo dejó saber la mamá de la deportista. “Realmente no vi el partido, me genera mucha ansiedad. Lo que me puse fue a orar, pidiéndole a Dios que la guiara, a ella, al equipo de trabajo y a todas las niñas. Prefiero no ver, pero fue este, los otros sí los veo”, contó en la W.